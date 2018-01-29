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"Стройка - стройкой... но о людях подумайте!". Игорь Скубенко проинспектировал родной город

Глава Северодвинска Игорь Скубенко проверил качество зимнего содержания дорог и территорий общего пользования. В поездке его сопровождали журналисты северодвинских СМИ. Маршрут рейда был составлен по обращениям жителей в социальных сетях.

Игорь Скубенко обратил внимание на улицу Ломоносова, а его заместитель по городскому хозяйству Олег Лобачев получил поручения: вывезти снег от драмтеатра (тротуары в этом районе тонут каждую весну), проработать с застройщиком жилого комплекса «Парус» вопрос о вывозе снега и обеспечении прохода по тротуарам в период весенней распутицы.

- Стройка - стройкой, но люди не должны терпеть неудобства, - подчеркнул Игорь Скубенко.

Следующим пунктом стал перекрёсток улицы Юбилейной и Морского проспекта. Здесь замечаний не возникло: снежные горы убраны, подходы к пешеходным переходам почищены. Но проезжая часть в районе дома № 65 сильно заужена. И виноваты в этом сами автолюбители, паркующиеся в нарушение установленных знаков. Похожая ситуация на улице Комсомольской. Только здесь препятствием для работы техники являются брошенные машины.

- Хочу обратиться к владельцам «автопамятников»: уберите свои машины, они не дают убирать улицы, что повышает аварийность дорог. Мы не снимаем с себя ответственности, но иногда наши подрядчики находятся в безвыходной ситуации. Я поручил провести акцию по уборке снега, а нарушителей - эвакуировать! -поставил задачу Игорь Скубенко.

Участники рейда осмотрели и территорию за торговым центром «Сити»: жители беспокоились, а можно ли сюда складывать снег с автодорог?

- Здесь - снежный полигон. Согласно контракту подрядчики вывозят снег на полигон ТБО, а сюда сгружали в период обильных снегопадов, - пояснил Олег Лобачев.

Следующим объектом стал тротуар вдоль дома № 8 на улице Кирилкина. Сюда комиссия приехала по просьбе журналиста телекомпании «СТВ» Михаила Брюхова. Жалобы телезрителей подтвердились. Тротуар перегорожен большим снежным валом почти в метр высотой.

- Это бардак, коллеги! - такую оценку глава Северодвинска поставил подрядчику, ответственному за содержанием территорий общего пользования. - немедленно исправьте ситуацию!

Студентки медколледжа обратилась с просьбой прочистить подход к металлической лесенке, ведущей через трубы на улице Южной: это самый короткий путь к учебному заведению. Но после осмотра шаткой и ржавой конструкции с отсутствующими ступеньками был поставлен диагноз.

- Демонтировать как можно скорее, чтобы никто не пострадал! - дал поручение Игорь Скубенко.

Серьёзные нарекания главы Северодвинска получило качество уборки площади у железнодорожного вокзала и содержание автодорог на Яграх, а на Архангельском шоссе, 25 Игорь Скубенко обратили внимание на несколько разукомплектованных большегрузов.

Комментируя увиденное журналистам, руководитель города подчеркнул, что в целом, уборка муниципалитета произвела на него удовлетворительное впечатление: подрядчики оперативно отреагировали на вызовы стихии - дороги были расчищены.

- В настоящее время техника активно работает. Чтобы подготовиться к весне, снег в первую очередь, вывозится из старого города, так как здесь отсутствует ливневая канализация, - подчеркнул Игорь Скубенко.

Глава города дал ответственным 10 дней на исправление замечаний, после чего планирует вновь объехать территории и проверить, как исполнены его поручения.  

29 март 16:07 | : Будни

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