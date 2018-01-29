Северодвинский ЦУМ закупает респираторы... не для продажи

Северодвинский ЦУМ решил не ждать проверок по безопасности здания и решил действовать на опережение – закупил респираторы на кемеровский случай.

«Северная неделя»:

«ЦУМ сообщил, что принято решение закупить респираторы в количестве 30 штук на каждую детскую игротеку (по максимально возможному числу маленьких посетителей), маски "Феникс" для персонала (это термостойкое устройство, защищающие глаза и органы дыхания для использования в экстренных обстоятельствах - при поиске и эвакуации детей в затрудненных условиях), фонарики для обследования темных углов в случае отключения света.

По данным администрации магазина, с 28 марта здание универмага было оснащено дополнительными огнетушителями (сверх положенного норматива).

Кроме того, очевидно, в ближайшее время на экранах кинозала ЦУМа будет демонстрироваться фильм по основам безопасности жизнедеятельности, созданный на базе самого универмага силами Молодёжного центра. Короткометражка расскажет посетителям о схемах эвакуации и о том, как работают системы обеспечения безопасности в здании.

Администрация ЦУМ сообщила, что продолжает анализировать причины кемеровской трагедии, принимает все меры по недопущению подобных ситуаций, а также готова рассмотреть здравые идеи и разумные предложения по защите интересов посетителей».