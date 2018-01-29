Вот это "Эврика"! В Коряжме открылось физико-математическое кафе для школьников

Наверное, каждый из нас не прочь в конце дня посидеть в кафе: отдохнуть, пообщаться, покушать вкусненького…

И таких мест в нашем городе немало. Однако мы уверены на 100 процентов, что никто из вас ни разу в жизни

ни в нашем, ни в другом каком-то городе не был в физико-математическом кафе. Такую уникальную возможность получили обучающиеся девятых классов школ Коряжмы.

Двери кафе «Эврика» распахнулись в школе №3. Ребят здесь ждали Надежда Кондратова, Майя Титова, Татьяна Зайцева, Ирина Ермакова – организаторы внеклассного мероприятия.

В актовом зале команды увидели всё, чему положено быть в кафе: уютные столики, набор меню, опрятных официантов с подносами, администраторов… Лёгкая музыка погрузила школьников, примчавшихся в конце трудового дня с разных концов города, в атмосферу спокойствия и уюта. Хозяева предложили меню. Чего только в нём не было! Блюда и с алгебраической, и с геометрической, и с физической начинкой. Ну как не попробовать, например, «Биквадратный бутерброд», «Параболическое жаркое» или «Жюльен параметрический»! А может, отведать «Эксперимент под маринадом»? С физической начинкой не любите? Тогда, пожалуйста, «Гренки на шпажках-биссектрисах» или «Драники с трапецией». От экзотических названий блюд глаза разбегались!

Меню изучили - можно заказать что душе угодно. Вот тут-то и началось самое интересное. Игра проходила согласно выбранному «меню». На решение каждого «блюда» отводилось определенное время. Для начала была предложена небольшая разминка (дегустация). Посетителям кафе задавались вопросы, ответы на которые нужно было записывать в таблицу. Выполнив задание, любая из команд произносила слово «дальше», и все переходили к следующему заданию. Официанты относили решения команд членам жюри.

Затем всех ждала «Алгебраическая закуска» (пока звучала музыка, все с аппетитом поглощали знания). Следующее блюдо от шеф-повара – «Эксперимент под маринадом». Поэкспериментировали, можно и отдохнуть - «Ералаш» посмотреть. Дружно посмеялись, и опять захотелось чем-нибудь полакомиться. На этот раз заказывали блюда с геометрической начинкой. И музыка была очень кстати: помогала усваивать мудрёную пищу. Пока жюри подводило итоги, все с удовольствием кушали десерт (заполняли анкету).

После десерта снова отдых (другая серия «Ералаша») - в кафе же, не где-нибудь… Посетители, глядя на экран, улыбались и, может быть, мысленно рассуждали об интересных заданиях, о том, что иногда ошибались. Но ведь ни один человек не застрахован от ошибок, особенно когда он учится овладевать какой-либо наукой. Важно другое: вовремя найти и исправить ошибки, понять, почему они появились, и стараться впредь не допускать.

А вот и жюри готово огласить результат полезного отдыха в кафе. Посетители поздравили команды школ №3, 5, 2 с получением сертификатов участников, а потом, не жалея ладошек, аплодировали победителям и призёрам игры: командам школ №4 (третье место), №7 (второе), №6 (первое).

Расходиться не хотелось. Когда ещё удастся посидеть в таком необычном кафе.

Вот так прошло интегрированное внеклассное мероприятие, подготовленное городским методическим объединением учителей физики и математики в рамках расширенного заседания ГМО. По словам педагогов-организаторов, в ходе игры решались важные задачи развития у обучающихся навыков самостоятельного поиска новых закономерностей, пробуждения любознательности, совершенствования культуры умственного труда, умения отстаивать свои убеждения и вырабатывать общую позицию в ходе выполнения задания, прислушиваться к мнению других, наконец, находить ответы на нестандартные вопросы.

Вера Берсенева, педагог школы №3

(по материалам tk-online)