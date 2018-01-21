Мировой океан начинается у причала порта Архангельск. Заметки канадского архангелогородца

Вряд ли у кого есть сомнения, что океаны и прибрежные районы имеют важнейшее для поддержания жизни на нашей планете. Мировой океан представляет собой крупнейшую экосистему, которая регулирует изменения климата, поддерживает глобальную экономику, дает пропитание и работу миллионам людей, обеспечивает здоровье и благополучие всех землян, их водоснабжение и энергетику.

11 стран, участники "big Arctic 8", минус Дания (Гренландия), а также представители Австралии, Великобритании, Франции, Германии приняли участие в рабочей встрече GLOSS, проходившей в институте океанографии в Москве 13-15 марта 2018 года.

GLOSS глобальная система наблюдений за мировым океаном была создана в самые во времена холодной войны в 1958 году. Последняя подобная встреча проходила почти 20 лет назад, когда земная цивилизация, казалось бы, начала приходить к согласию о мировом порядке и начинала забывать кошмары холодной войны. Вот почему нынешнюю международную встречу во времена беспрецедентного нагнетания политического напряжения на нашей планете межправительственной океанографической комиссии, ученых океанологов ведущих мировых институтов переоценить очень трудно.

Для меня лично ЮНЕСКО всегда ассоциировалась с защитой мирового культурного наследия. А теперь вот выяснил для себя, что эта организация еще и финансирует межправительственную океанографическую комиссию.

3 дня напряженной рабочей встречи профессионалов мирового класса, занимающихся мониторингом и лучшим пониманием климатических изменений, совершенствованием морских и прибрежных экосистем, уменьшением последствий опасных природных явлений, таких как цунами.

К компетенции GLOSS относится также загрязнение окружающей среды, защита человеческой жизни и материальных ценностей на мировом побережье и содействие научным исследованиям.

Давайте попробуем разобраться в сути происходившего и выяснить на каком техническом и экономическом уровне находится современная система наблюдений за мировым океаном.

По мнению Ричарда Эдвинга (Richard Edwing), директора национального центра океанографии США, "современные станции измерения уровня "мирового океана стоят фантастических" денег". Этот коммерческий подход отчетливо просматривался и в выступлении директора английского национального океанографического Филипа Bудвов, его канадского коллеги Филиппа Маколи , норвежца Егиля Селвберга из Ставангера. Им вторили австралийские, немецкие, шведские и французские коллеги, которые уверены, что мировая наука не может работать в "корзину".

Российская океанографическая наука смотрелась совсем неплохо.

Было замечательно услышать знакомые географические названия "Белое море", "Варандей", "Северодвинск" в выступлении представителей питерского института Арктики и Антарктики Алексея Медведева и Юрия Куликова о сезонных изменениях в морях Российской Арктики. Хотя российские океанографы и посетовали на устаревшие конструкции наших станций измерения уровней воды и, в связи с этим, значительные погрешности в замерах. Мир не стоит на месте и в вопросах океанографии. Все страны участники "отрапортовали" о национальных программах и направлениях работы на ближайшие годы. У России самая продолжительная береговая линия, и нам есть, над чем работать. Необходимо улучшать качество и наращивать количество измерительных станций уровней российских морей и океанов, которые не должны зависеть от капризов погоды и волн, должны иметь легкий доступ для обслуживания, должны стать мобильными и многофункциональными. Все это еще нам предстоит сделать.

И вот еще что. Российская наука перестанет работать "в корзину", когда научится понимать, кто будет покупателем ее разработок. Этого мне не удалось услышать ни от одного российского участника. Не зря же, кстати, американский океанографический центр является структурным подразделением министерства торговли. Мне остается непонятным, почему ни один из молодых российских ученых не смог выступить на английском языке, языке мировой науки. Информация коллег, полученная через переводчика, всегда напоминает мне притчу, когда глухой ведет слепого.

Договорились встречаться почаще. 20 лет - непонятный для меня интервал между встречами в столь важном направлении работы, как изучение мирового океан для человечества, где участвуют 98 стран со своими 784 измерительными станциями и 325 исследовательскими судами.

И можно с гордостью сказать здесь о вкладе нашего региона. От архангельского причала с недавних пор стала отправляться арктическая плавучая экспедиция, на борту которой есть и наши земляки, которые вносят свой посильный вклад в исследования арктических морей.



Владимир Харлов