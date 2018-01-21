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"Любви и верности". С Международным женским днем поздравляет Ольга ОСИЦЫНА

С праздником весны, красоты и любви поздравляет депутат областного Собрания Ольга ОСИЦЫНА.

- Милые, нежные, прекрасные женщины! Пусть этот день, 8 Марта, подарит вам прекрасное настроение, исполнение всех сокровенных желаний! Пусть он станет стартом для новых начинаний, которые принесут только радость! Искренних вам комплиментов и добрых слов всегда!

Пусть праздник весны придет со своим лучшим подарком в виде отличного настроения, счастья и душевного подъема. Чистой, настоящей любви, верности и, конечно же, отменного здоровья, милые женщины!

С Международным женским днем!

07 март 15:41 | : Будни

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