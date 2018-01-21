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"От всей души!". Виктор Павленко поздравляет прекрасную половину Архангельска и Поморья с 8 марта

В поздравлении сенатора от Архангельской области говорится:


- Дорогие женщины!


От всей души поздравляю Вас с прекрасным весенним праздником 8 Марта!


Невозможно представить нашу жизнь без женской доброты, любви, стремления наполнить дом теплом и уютом. Именно Вам мы обязаны в поддержании и укреплении семьи, добрых традиций. И самое главное, женщины дарят жизнь детям, воспитывают в них чувства трудолюбия, патриотизма, любви к нашей малой родине - Архангельску. Мы гордимся вашими профессиональными успехами, ценим ваш труд и вашу поддержку.


Пусть счастье, любовь и благополучие царят в ваших домах, а в семьях торжествуют мир и согласие. От всей души желаю вам доброго здоровья, душевной молодости, успехов в делах и большого личного счастья!


 

 

07 март 10:14 | : Будни

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