Северодвинское "Триединство" отметило юбилей

Благотворительная организация «Триединство», возглавляемая Ниной Костюковой, отметила 20-летие своей деятельности большим концертом и чаепитием для онкобольных детей. Праздник «Радость - лучший витамин» состоялся в НТЦ «Звёздочка».

От имени главы города «Триединство» поздравила его заместитель по социальным вопросам Ирина Сахарова.

- По самым скромным подсчетам вы помогли спасти жизни пяти тысячам детей и взрослых, вовлекая в благотворительность десятки тысяч человек. И задача власти - всемерно поддерживать такую деятельность, - сказала Ирина Сахарова.

От имени главы города Игоря Скубенко она пожелала руководителю «Триединства» Нине Костковой, членам этой организации, а также волонтёрам и подопечным здоровья и удачи во всех начинаниях, вручила городские награды, цветы, подарки, а также торты в форме сердец.

- После концерта у вас состоится чаепитие с ребятами, проходящими лечение в областном онкодиспнансере, и пусть эти вкусные сладости станут ещё и волшебными, и все загаданные желания исполнятся, - подчеркнула Ирина Сахарова.

Высоко оценил деятельность «Триединства губернатор Архангельской области Игорь Орлов. Представители регионального правительства Алексей Крюков и Вероника Шехонина вручили благодарности губернатора Нине Костюковой и активистам движения.

Тёплые слова в адрес «Триединства» прозвучали и от депутата горсовета Северодвинска Светланы Лемудкиной.

А творческие коллективы НТЦ «Звёздочка» и Северодвинска подарили активистам, волонтёрам, благотворителям и подопечным «Триединства» яркий концерт.