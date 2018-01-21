И мороз ни при чем. Архангельский "Водник" окончательно потерял зрителя

Архангельский «Водник» снова проиграл.
На этот раз лидеру текущего Чемпионата России по хоккею с мячом красноярскому «Енисею» со счетом 4:7.
Горечь поражения усугубляет то, что матч проходил практически при пустых трибунах, жалуются очевидцы.
Да, вчера в Архангельске стояла морозная погода… но сотрудники редакции помнят времена, когда и 40-градусный мороз не был помехой для истинных поклонников русского хоккея, заполнявших стадион «Труд» под завязку.
Наблюдатели с прискорбием констатируют, что даже, если случится чудо (прежде всего, финансовое), и архангельская команда вернется в число фаворитов, это вряд ли вернет молодежь города на трибуны – время безвозвратно утеряно.
(фото издания «Правда севера»)