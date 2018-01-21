Депутат Александр Фролов и фонд «Аквилон Инвест» возродили хоккейный турнир в Майской Горке

Турнир по хоккею с мячом среди сборных команд школ состоится 3 марта. Игры традиционно пройдут на дворовой хоккейной площадке вод доре домов на ул. Федора Абрамова, 20 – ул. Галушина, 9.









Турнир впервые прошел 10 лет назад. К сожалению, в два года соревнования не проводились, а хоккейная площадка пустовала – лед на ней не заливали. Ситуацию решили изменить депутат Александр Фролов и благотворительный фонд «Аквилон Инвест».





– В первую очередь мы поддерживаем массовые, по-настоящему народные виды спорта. В Архангельске хоккей с мячом – один из них. Поэтому необходимо возрождать дворовые команды. Это не только важное объединяющее начало, отвлекающие детей и подростков от негативного влияния улицы, но и вклад в укрепление здоровья подрастающего поколения. А командные игры воспитывают волю и чувство локтя. Здесь сразу понятно – один за всех и все за одного. Считаю, что необходимо развивать сеть спортивных площадок, строить и содержать такие хоккейные корты как во дворе на ул. Галушина. Чтобы как можно больше ребят и девчонок приобщались к здоровому образу жизни, - отметил депутат гордумы Александр Фролов.





Сказано – сделано. Лед на хоккейном корте уже залит. Модернизировано и освещение катка. Теперь оттачивать навыки ребята из всего микрорайона могут в любое время.





- Мы с дочкой живем на Московском проспекте, но нам очень удобно: каток рядом и не надо ехать на автобусе. Можно просто в выходной день сходить покататься, - говорит жительница Майской Горки Елена Новинская.





Рядом с хоккейной коробкой установлена специальная скамейка, в которой хранится инвентарь для уборки катка. Ключ от «ящика чистоты» - у председателя молодёжного совета округа Майская Горка Олега Сидоренко. Регулярную чистку катка организовал фонд «Аквилон Инвест», а активисты помогают. Сейчас все ждут начала турнира. На поле уже появились ворота, местные ребята вовсю тренируются.





Открытие соревнований состоится в субботу 3 марта в 14.00. Планируется участие в торжественной церемонии трехкратного чемпиона мира, полузащитника «Водника» Евгения Дергаева. На льду сойдутся хоккейные дружины пяти школ №9, №25, №32, №35 и №36. Турнир пройдёт по «круговой» системе: каждая команда по одному разу играет друг с другом. Победители встречаются в финальном матче за «золото». Кроме того, за рамками турнира на поле сойдутся две взрослых команды - «Легион» и «Буревестник».



Ни одна игра не обходится без болельщиков, которые поддерживают боевой дух спортсменов и между таймами с увлечением участвуют в состязаниях, конкурсах, играх. Все участники соревнований традиционно получат награды, а болельщики подарки – бесплатные билеты в кинотеатр, по которым можно будет выиграться призы.