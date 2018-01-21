Меню и рецепты на Великий пост

Пост — в первую очередь воздержание от обильной пищи, а не изнурение тела, поэтому постное меню должно быть разнообразным и богатым витаминами.

Постное меню может быть достаточно многообразным – в течение Великого поста можно готовить различные каши, постные пловы, макаронные изделия, супы, котлеты, салаты и так далее.

Каши — кукурузная, гречневая, рисовая, овсяная, просяная, ячневая, гороховая, фасолевая, перловая и другие — можно готовить на воде. Например, рисовую кашу можно разнообразить, добавляя тыкву, грибы, изюм, сухофрукты или варенье.

Овощи можно и нужно есть любые – к вашим услугам капуста всех видов, морковь, свекла, редис, картофель, помидоры, огурцы, лук, зеленая фасоль и другие, которые существуют в природе.

Важно в этот период есть много болгарского перца и свежей зелени, так как они богаты множеством витаминов и минералов, необходимых для поддержания здоровья.

Фрукты тоже можно есть любые, доступные в этот сезон — яблоки, груши, бананы, апельсины и так далее. Можно употреблять варенья, сухофрукты, соленья, мед, орехи и специи.



Сухоядение

По церковным канонам, составлять меню постной кухни нужно по следующим принципам — в первую и последнюю (Страстную) недели Великого поста, а также по понедельникам, средам и пятницам — сухоядение.

В эти дни разрешено есть фрукты, овощи, сухофрукты, орехи, то есть употребление исключительно сырой, термически необработанной пищи и постного хлеба. В этот день не рекомендуется даже пить чай или компот.

При желании можно приготовить овощные или фруктовые салаты, последние можно заправить медом.

Салат "Экзотик"

Нашинкованную капусту выкладываем в миску, слегка посыпаем солью и перетираем руками, чтобы капуста размякла и дала сок. Сок следует слить. Морковь натираем на крупной терке и добавляем в капусту. Мелко шинкуем луковицу, пару зубчиков чеснока и несколько веточек сельдерея. Нарезаем кубиками свежий огурец, яблоко или апельсин. Поливаем лимонным соком, солим, перчим и перемешиваем все компоненты. Этот необычный и пикантный салат зарядит вас энергией на весь день.

Дни без масла

По вторникам и четвергам можно есть горячую пищу растительного происхождения без масла. В эти дни вы можете побаловать себя различными кашами и супами, а также можно употреблять варенья, соленья, зелень и так далее.

Суп из фасоли с макаронами

Отварите красную фасоль, добавьте в кастрюлю немного макаронов, мелко нарезанный лук, чеснок и пучок кинзы, специи и варите до готовности. Затем посолите, и суп готов.

Расширить меню в эти дни можно за счет печеной картошки и других овощей. Также можно приготовить постное спагетти – отварить в соленой воде макароны и заправить их томатной пастой. В эти дни можно пить чай и компоты.

Вторыми блюдами в меню во время поста также могут стать грибные, картофельные, капустные, морковные постные котлеты, в которых яйца в качестве закрепителя легко заменить на манку. В дни, когда запрещается употребление масла, котлеты можно приготовить на пару.

С маслом

В субботу и воскресенье (кроме последней субботы Великого поста) разрешается пища с добавлением растительного масла. Здесь вы можете дать волю фантазии и приготовить различные блюда – супы, салаты, постные котлеты и пловы и так далее.

Грибной суп

Поджарить в кастрюле мелко нашинкованный лук и чеснок и залить поджарку кипятком. Как только вода закипит нужно засыпать в кастрюлю горстку риса, а через 10 минут положить в кастрюлю грибы и немного поварить. Затем добавляем несколько соцветий цветной капусты или брокколи, тертую морковку и болгарский перец (желательно красный), рубленную кинзу, укроп и варить суп до готовности. Затем посолить и приступить к обеду.

Салат "Маркитанка"

Картофель отварить и нарезать кубиками. Добавить шинкованную квашеную капусту (желательно красного цвета), баночку консервированной кукурузы, нарезанные зеленый лук, петрушку, кинзу, укроп, сельдерей, растительное масло, лимонный сок и все хорошенько перемешать.

Рыбный день

Во время Великого поста рыбу разрешается есть только два раза — на Благовещение (7 апреля) и в Вербное воскресенье, которое в 2017 году выпадает на 9 апреля. В эти дни рыбу можно есть как в вареном, так и в жареном виде, а если вы поклонник японской кухни – можете побаловать себя суши.

Суп

В кипящую подсоленную воду кладем целую луковицу и нарезанную морковь. Варим минут пять на среднем огне. Добавляем картофель и варим до готовности. Очень аккуратно, по одному кусочку, закладываем рыбу (подойдет как красная, так и белая), не помешивая, чтобы не раскрошить. На малом огне доводим до кипения, добавляем лавровый лист, душистый перец и мелко нарубленную свежую зелень, и снимаем — рыба уже будет готова.

Рыба, запеченная в фольге

В фольге можно запекать любую рыбу — речную, морскую, как кусочками, так и целиком (если она небольшого размера).

Рыбу, нарезав на кусочки или оставив целой, уложите на фольгу, поперчите и посолите. Зелень, желательно орегано или эстрагон, можно положить в брюшко рыбы, на ее тушку или кусочки. Затем сбрызнуть соком лимона, либо обложить ломтиками лимона, скрепить края фольги и запекать до готовности.

Лакомства

Конечно, главный смысл поста — духовное очищение и отказ не только от определенных продуктов, но и от пагубных страстей, злых слов и дел, дурного настроения и раздражительности. Но разнообразия хочется даже в пост.



К радости многих постящихся сладкоежек, в последние годы производят множество постных сладостей. Также можно есть горький шоколад, орехи, фруктовое и ягодное варенье, джемы, сухофрукты, халву, натуральный мармелад, галетное печенье и так далее. Главное, чтобы десерты не содержали молока и его производных, животных жиров.

Разные вкусности можно приготовить и дома. К примеру, можно приготовить десертный салат.

Нарежь любые фрукты – яблоки, груши, апельсины, добавьте изюм, нарезанные орехи и курагу, и заправьте салат жидким медом.

Для приготовления лимонно-имбирного печенья вам понадобится: 100 грамм пшеничной муки; 100 грамм воды; 40 грамм оливкового масла; 30 грамм свежего имбиря; один лимон; одна полная ст/л меда; одна ч/л разрыхлителя для теста.

Лимон очистить от косточек и шкурки, мякоть измельчить блендером. Имбирь потереть на мелкой терке, смешать мед с теплой водой (немного — чтобы растворился). Перемешать 100 мл воды, просеянную муку, разведенный мед, разрыхлитель, оливковое масло, имбирь и лимон – тесто должно получиться густым, его густоту можно регулировать количеством воды, либо дополнительно добавляя муку, если тесто получилось жидковатым.

Замешанное тесто, накрыв, оставить на 10-15 минут при комнатной температуре. Духовку нагреть до 150 градусов, выстелить противень фольгой, из теста сделать печенье желаемой формы и запекать 15 минут.

Диетологи рекомендуют во время поста кушать небольшими порциями по нескольку раз на день и пить больше жидкости – чай, компоты, соки и так далее.

(https://sputnik-georgia.ru/spravka/20170302/235073327/Velikij-post-2017-postnoe-menu-i-recepty-na-kazhdyj-den.html)