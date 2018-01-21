"Праздник, общий для всех". Поздравление с Днем защитника Отечества от Романа Зарипова

Уважаемые архангелогородцы!





Дорогие жители Маймаксанского округа!





Примите самые искренние поздравления с Днем защитника Отечества!





Этот праздник – символ нашего уважения к тем, кто в разные годы стоял на защите Родины и тем, кто сегодня стоит на боевом посту. Я знаю, что в Архангельске, городе воинской славы, за многовековую историю впитавшем традиции служения Отечеству, традиции патриотизма сильны в каждом доме. Поэтому этот праздник – общий для всех.





Особого, глубокого уважения заслуживают ветераны, отстоявшие и защитившие страну, подарившие нам мир и возможность жить на родной земле, – к ним я обращаюсь со словами искренней сердечной признательности и благодарности. Низкий вам поклон!





Дорогие архангелогороцы!





С праздником!





Здоровья, счастья, благополучия вам! Пусть небо будет мирным, дом – теплым, друзья – настоящими, а любовь – крепкой!





Роман Зарипов,





депутат Архангельской городской Думы



