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"Праздник, общий для всех". Поздравление с Днем защитника Отечества от Романа Зарипова

Уважаемые архангелогородцы!


Дорогие жители Маймаксанского округа!


 

Примите самые искренние поздравления с Днем защитника Отечества!


 

Этот праздник – символ нашего уважения к тем, кто в разные годы стоял на защите Родины и тем, кто сегодня стоит на боевом посту. Я знаю, что в Архангельске, городе воинской славы, за многовековую историю впитавшем традиции служения Отечеству, традиции патриотизма сильны в каждом доме. Поэтому этот праздник – общий для всех.


Особого, глубокого уважения заслуживают ветераны, отстоявшие и защитившие страну, подарившие нам мир и возможность жить на родной земле, – к ним я обращаюсь со словами искренней сердечной признательности и благодарности. Низкий вам поклон!


Дорогие архангелогороцы!


С праздником!


Здоровья, счастья, благополучия вам! Пусть небо будет мирным, дом – теплым, друзья – настоящими, а любовь – крепкой!


 

Роман Зарипов,


депутат Архангельской городской Думы


 

23 февраль 20:17 | : Будни

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