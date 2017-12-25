День защитника Отечества в Архангельске и окрестностях

Город воинской славы Архангельск начнёт праздник с возложения цветов к памятникам адмиралу Кузнецова, Соловецким юнгам, стеле «Архангельск — город воинской славы». Начало с 10:00 от набережной Северной Двины, 111.

Затем, с 11:00, на площади Мира состоится митинг, посвященный праздничной дате. Во время торжественного построения 50 курсантов Арктического морского института имени Воронина вступят в ряды юнармии. Завершится митинг торжественным прохождением войск Архангельского гарнизона, Нацгвардии, Погрануправления ФСБ, УФСИН.

Концертная часть откроется в 14:00 в центре «Патриот», где состоится творческий вечер, посвящённый Дню защитника Отечества и 100-летию создания Красной Армии.

А на главной сцене областного театра драмы с 16 до 18 часов пройдёт гала-концерт фестиваля творческой молодёжи городов-героев и городов воинской славы «Помним, гордимся, верим!».

Напомним, что в связи с проведением праздничных мероприятий на некоторых улицах Архангельска ограничат движение транспорта.

В конце вечера на площади Мира прогремит традиционный салют. Начало — в 20:00.

Кроме праздничных мероприятий, в этот день во всех образовательных учреждениях города пройдет областной конкурс «Кто он неизвестный солдат».

К празднованию 23 февраля присоединятся также города Новодвинск и Северодвинск. В городе корабелов 23 февраля с 11:00 до 14:00 пройдёт торжественный митинг, после чего на площади Победы состоится праздничный концерт. Для горожан и гостей города весь день будут работать интерактивные развлекательные площадки.

А в новодвинском дворце культуры «Быт» 23 февраля организован праздничный концерт «Служу России», начало — в 14:00.

(источник: Регион29)