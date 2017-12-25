Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

День защитника Отечества в Архангельске и окрестностях

Город воинской славы Архангельск начнёт праздник с возложения цветов к памятникам адмиралу Кузнецова, Соловецким юнгам, стеле «Архангельск — город воинской славы». Начало с 10:00 от набережной Северной Двины, 111.

Затем, с 11:00, на площади Мира состоится митинг, посвященный праздничной дате. Во время торжественного построения 50 курсантов Арктического морского института имени Воронина вступят в ряды юнармии. Завершится митинг торжественным прохождением войск Архангельского гарнизона, Нацгвардии, Погрануправления ФСБ, УФСИН.

Концертная часть откроется в 14:00 в центре «Патриот», где состоится творческий вечер, посвящённый Дню защитника Отечества и 100-летию создания Красной Армии.

А на главной сцене областного театра драмы с 16 до 18 часов пройдёт гала-концерт фестиваля творческой молодёжи городов-героев и городов воинской славы «Помним, гордимся, верим!».

Напомним, что в связи с проведением праздничных мероприятий на некоторых улицах Архангельска ограничат движение транспорта.

В конце вечера на площади Мира прогремит традиционный салют. Начало — в 20:00.

Кроме праздничных мероприятий, в этот день во всех образовательных учреждениях города пройдет областной конкурс «Кто он неизвестный солдат».

К празднованию 23 февраля присоединятся также города Новодвинск и Северодвинск. В городе корабелов 23 февраля с 11:00 до 14:00 пройдёт торжественный митинг, после чего на площади Победы состоится праздничный концерт. Для горожан и гостей города весь день будут работать интерактивные развлекательные площадки.

А в новодвинском дворце культуры «Быт» 23 февраля организован праздничный концерт «Служу России», начало — в 14:00.

(источник: Регион29)

22 февраль 12:33 | : Будни

Добавление комментария

  • Имя:

  • E-Mail:

  • Комментарий:

  • Введите код:

    Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

Видеозал


«Сказки бабушки Галины», выпуск 31-й. Газета «Архангельск» учит падать мягко
«Сказки бабушки Галины», выпуск 30-й. Заполярный Чиполлино… жизнь удалась
«Сказки бабушки Галины», выпуск 29-й. Тучи над «Двиной»
все видео

ЧертоК взгляд

все итоги

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Кулинарные путешествия


все статьи

Архивы

Февраль 2018 (190)
Январь 2018 (217)
Декабрь 2017 (245)
Ноябрь 2017 (240)
Октябрь 2017 (249)
Сентябрь 2017 (235)


Деньги


все материалы
«    Февраль 2018    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728 
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Литературная гостиная

все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Яндекс.Метрика
Свидетельство СМИ: ИА ФС 77-27670 от 26.03.2007. Выдано ФС по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия. Учредитель: ООО "Руснорд". Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: rusnord@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20