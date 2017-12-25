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В надежде на правосудие? В Архангельской области развивается институт суда присяжных

С 1 июня 2018 года районные и городские суды региона будут иметь право рассматривать дела с участием присяжных заседателей. Пока такой привилегией обладают суды областного подчинения, об этом сообщает издание «Регион29».

Наблюдатели полагают, что при обвинительном уклоне наших судов (процент оправдательных приговоров крайне низок) суды присяжных могут стать для многих единственной надеждой на правосудие и милосердие.

Впрочем, есть помехи чисто технические. Так, для работы судов присяжных требуется серьёзная материально-техническая база, которая есть далеко не во всех городах и районах области. Прежде всего, это специально оборудованные залы и другие помещения. 

Подготовка районных и городских судов к масштабным переменам началась в 2016 году. До поступления первых ходатайств о рассмотрении дел присяжными остаётся чуть больше трёх месяцев. Насколько готова к этому глубинка?

— Несмотря на ограниченные финансовые возможности, практически все суды области уже готовы к рассмотрению дел с участием присяжных заседателей, — сообщила пресс-секретарь Архангельского областного суда Ксения Соловьёва. — Исключение составляет лишь Пинежский районный суд, где сегодня нет даже конвойного помещения. Но проблема решается. Управлению судебного департамента передано здание, которое прежде занимало банковское учреждение. В ближайшие месяцы его подготовят, оборудуют зал для рассмотрения дел присяжными.

Не везде решён вопрос и с проживанием заседателей. Во многих местных гостиницах очень мало номеров. А в Холмогорском районе гостиница и вовсе переоборудована в жилой дом.

Справка:

Суд прися́жныхинститут судебной системы, состоящий из коллегии присяжных заседателей, отобранных по методике случайной выборки только для данного дела и решающих вопросы факта, и одного профессионального судьи...

20 февраль 12:45 | : Будни

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