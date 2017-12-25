Сегодня мы ушли из Афгана. В Архангельске проходит День памяти воинов-интернационалистов

Сегодня вся наша страна отдает дань признательности воинам –интернационалистам, на долю которых выпала труднейшая обязанность – выполнять свой воинский долг за пределами Отечества.

Склоним головы перед светлой памятью тех, кто отдал свою жизнь, уйдя в бессмертье…

29 лет прошло с того момента, как в соответствии с Женевскими соглашениями войска СССР были выведены из Республики Афганистан.

15 февраля 1989 г. в г. Термез по мосту Дружбы через Амударью боевые колонны ограниченного контингента советских войск пересекли Государственную границу Советского Союза. Так, закончилась страшная Афганская война 1979-1989 гг. С честью выполнив боевые задачи, наши ребята вернулись на Родину, но, к сожалению, не все…

По официальной статистике эта война унесла жизни 15 031 человека, из них - 576 военнослужащих органов и войск КГБ СССР, 88 погибших –уроженцы Архангельской земли.

За десятилетний период советского военного присутствия дорогами Афганистана прошли более пятидесяти сотрудников Регионального управления ФСБ России по Архангельской области.

Традиционно 15 февраля ветераны и сотрудники РУФСБ, обеспечивавшие стабильность и порядок в различных уголках планеты, приходят на Афгано-Чеченский мемориал «Площадь памяти», чтобы возложить живые цветы в дань уважения погибшим товарищам. А потом приходят в родное Управление, чтобы поделиться своими воспоминаниями с молодёжью.

Так и сегодня в здании Регионального управления ФСБ России по Архангельской области состоялась дружеская встреча братьев по оружию. Почти три десятка лет прошло с тех жестоких событий, но ветераны помнят их так, как будто это было только вчера. Для этих людей Афганистан – не просто история. Это судьба, память, боль потерь…

Открывая встречу, начальник Регионального управления ФСБ России по Архангельской области ветеран боевых действий Наиб Вазыхович Нагуманов отметил мужество и доблесть, проявленные советскими военнослужащими при выполнении интернационального долга в Демократической Республике Афганистан, поблагодарил за подвиг, который совершил каждый воин-афганец в те далёкие годы…

Сотрудники Архангельского управления проходили службу в различных подразделениях КГБ СССР, а также в составе ограниченного контингента Вооружённых сил СССР в Афганистане.

На плечи контрразведчиков ложилась серьёзная нагрузка. Они ежедневно рисковали жизнью, многие были ранены. Наши ветераны находились в самых горячих точках Республики – в городах Кабул, Мизари-Шариф, Кандагар, Таликан, Баглан, Асадабад, и других городах, провинциях и населённых пунктах.

В музее Управления оформлена экспозиция, посвящённая героям-афганцам.

Так, одним из первых был направлен в ДРА сотрудник УКГБ СССР Александр Агафонов. Он принимал участие в операции «Шторм» по захвату дворца Амина.

Возглавлявший Архангельское управление КГБ с 1990 по 1993 гг. генерал-майор Геннадий Неверов находился в опасной командировке с 1987 по 1989 гг. в должности руководителя оперативной группы, старшего советника зоны «Север». Благодаря его советнической помощи существенно повысился уровень оперативно-служебной деятельности афганских сотрудников органов безопасности. За эти годы в провинции от мятежников было освобождено более 150 кишлаков, созданы коалиционные органы власти. Он лично участвовал в планировании и организации боевых операций против непримиримых бандгрупп, в переговорах с главарями вооружённых оппозиций. За большой вклад в дело оказания интернациональной помощи Республике Афганистан награждён орденом Красной Звезды и афганским орденом Дружбы народов. Эта командировка существенно подорвала здоровье генерал-майора Неверова, в 1999 г. он ушёл из жизни, похоронен на Вологодском кладбище. Ветераны возложили живые цветы к его могиле.

Выполнял интернациональный долг в Афганистане генерал-майор в отставке Леонид Попов с января 1987 по декабрь 1988 гг. в должности руководителя оперативной группы советников в провинции Баглан, затем был переведён в Представительство КГБ СССР в Кабул на один из важных участков советнической деятельности. Немало сделал он для улучшения военно-политической и оперативной обстановки в зоне ответственности. Внёс существенный вклад в разработки острых оперативных мероприятий, в результате которых удалось выявить и захватить 4 комплекта зенитных ракет «Стингер» (производства США). Неоднократно он подвергался обстрелам. В боевой обстановке в экстремальных ситуациях проявлял мужество, отвагу и умение принимать правильные решения, за что был награждён орденом «Славы» и медалью «За отвагу».

За блестяще проведённые в сложных боевых условиях уникальные оперативные мероприятия и боевые операции полковник в отставке Николай Конев награждён орденом «Красной звезды», орденом «Звезда» (ДРА).