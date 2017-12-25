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Архангельские экологи заявили о своем самороспуске

Архангельская экологическая организация «Этас» в день Святого Валентина через соцсеть Вконтакте объявила о прекращении своей деятельности. Однако вместо нее те же активисты создали общественное экологическое движение «42».

Общественная организация «Этас» остается существовать только как юридическое лицо — ее основатели не могут ликвидировать НКО из-за штрафа в 150 тыс. руб., который им выписал Минюст. Спустя 19 лет, не дожив год до юбилея, молодежная экологическая организация „Этас“ прекращает свое существование. Это окончательное и взвешенное решение. […] Спасибо всем, кто был с нами все это время, кто помогал реализовывать наши проекты и поддерживал в трудные времена. За 19 лет очень много людей прошли через „Этас“, и в зависимости от года „Этас“ был разным. Спасибо членам организации, волонтерам, сторонникам, партнерам — каждый из вас создавал историю организации» - говорится в меморандуме почившей вбозе организации.

На развалинах «Этаса» создано «Экологическое движение Архангельска „42“». Число 42 в названии движения — это отсылка к 42-й статье Конституции России: «Каждый имеет право на благоприятную окружающую среду и достоверную информацию о ее состоянии».

Впрочем, форма деятельности новых экологов будет отличаться от того, что было ранее. «42» не будет юридическим лицом, что, по мнению его наблюдателей, позволит избежать неприятностей с законом. Состав участников тоже будет другой. У нового движения предполагается горизонтальная структура без руководителя. Будут продолжены некоторые проекты «Этаса» по раздельному сбору отходов и возобновляемой энергетике.

Напомним, что руководителей «Этас» в свое время обвиняли черт знает в чем, от хулиганства до педофилии.

 

15 февраль 09:02 | : Будни

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