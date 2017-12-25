Не нужен им берег корейский! Не попавшие на Олимпиаду лыжники промчатся по Архангельской области

Агентство «ТАСС» сообщает:

Кубок России по лыжным гонкам, который 24 февраля стартует в Архангельской области, будет продлен на три дня для участия в соревнованиях спортсменов, не попавших на зимние Олимпийские игры.

"В агентство по спорту Архангельской области поступило письмо от президента Федерации лыжных гонок России Елены Вяльбе с предложением продлить соревнования, которые пройдут в Устьянском районе области. Это обращение было поддержано и финал Кубка России продлен до 3 марта, чтобы в нем смогли принять участие спортсмены, которые не попали на Олимпийские игры", - рассказала представитель ведомства.

Изначально Кубок России планировалось провести в центре лыжного спорта «Малиновка», что в Устьянском р-не с 24 по 28 февраля. Однако после обращения Федерации лыжных гонок соревнования продлили – 2-3 марта состоятся лыжные марафоны 30 км для женщин и 50 км для мужчин. Изначально этих дисциплин в программа не было.