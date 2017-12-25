Родители просят сделать для школьников-северян пятидневку

“Просим отменить учёбу по субботам в регионах Крайнего Севера”, - обращаются к президенту родители маленьких северян. По их мнению, в условиях кислородного голодания, детям попросту некогда находиться на воздухе и это негативно влияет на здоровье детей.

Аргументация:

- В РФ пятидневная рабочая неделя. Для детей учеба в школе - это такая же работа, как и для взрослых, и они имеют такое же право на отдых, как и взрослые граждане РФ.



В условиях Крайнего Севера эта проблема приобретает катастрофический характер для здоровья наших детей. Взрослые люди с трудом сохраняют работоспособность в период полярной ночи, в условиях, когда в течение зимы день фактически не наступает, всегда темно. Взрослые оправданно получают к зарплате "полярные надбавки". А наши дети вынуждены шесть дней в неделю вставать рано утром, идти в школу, а в воскресенье делать уроки на понедельник. В Заполярье, в условиях кислородного голодания, детям попросту некогда находиться на воздухе. У северных детей регулярно идет кровь из носа, дефицит солнца влияет на сердечно-сосудистую систему, эндокринную систему, репродуктивную сферу, иммунную систему, нервную систему. Кроме того, при дефиците солнца нарушается выработка витамина D — одного из важнейших в организме. Существует множество медицинских трудов об особенностях организации обучения у детей в условиях Крайнего Севера, где особенное место занимает правильная организация отдыха детей.