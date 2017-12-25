"Протоиерей Головин был... неаккуратен в суждениях". Дискуссия в РПЦ

Епископ Чистопольский и Нижнекамский Пармен считает, что священник Владимир Головин, являющийся клириком возглавляемой им епархии, «явился поводом для соблазна». Владыка ознакомился с докладом протоиерея Александра Новопашина на Рождественских чтениях и озабочен сложившейся ситуацией.

По словам правящего архиерея Чистопольской епархии, ранее он неоднократно беседовал с отцом Владимиром и просил его не высказывать личные взгляды на учение Церкви, а если и беседовать с людьми, то в частном порядке.

«Еще в прошлом году я ему рекомендовал оставить это (взгляды — прим.ред.) при себе. И если и беседовать — то в частном диалоге с людьми, которые его могут понять, услышать», — заявил епископ Пармен в интервью корреспонденту «Правмира».

Он уточнил, что ранее рекомендовал священнику воздерживаться от публичного изложения спорных суждений на приходе и от имени священнослужителя Русской Православной Церкви.

Иерарх считает, что, тем не менее, протоиерей Владимир Головин «был неаккуратен».

Он назвал «довольно странными» примеры, которые священник приводил при обсуждении физиологии Иисуса Христа, и заявил, что в прошлом люди, имеющие статус и образование, в том числе стяжавшие в будущем святость, не позволяли себе «выражаться так вот резко».

«Многое из того, что он делал, я считаю неправильным. Потому что если человек говорит о Церкви, тем более в сане священника, это обязывает его иметь опыт, грамотность. И рамки приличий, рамки догматического учения он не должен был переступать», — подчеркнул епископ Пармен.

По словам правящего архиерея, священник Чистопольской епархии явился «поводом для соблазна», особенно тех людей, которые недружественно относятся к Церкви и должен отвечать за свое мнение, которое «должно быть только личным».

Епископ Пармен обещал вникнуть в финансовую ситуацию, сложившуюся на приходе, где служит священник Владимир Головин.

«После огласки я вникну в эти вопросы более глубоко, выясню все на месте, на приходе, где он этим занимается, расспрошу еще раз всех свидетелей, которые могут “за” и “против” сказать. И, полагаю, достойно с этим разберусь», — сказал архиерей.

«Если я получу какие-то рекомендации из Патриархии, то они, разумеется, будут учтены и приняты во внимание, потому что считаю однозначно, что священник, служитель Церкви не имеет права делать соблазнов», – добавил он.

По словам епископа, преждевременно оценивать деятельность священника как сектантскую.

«Чтобы человека в рясе и кресте назвать сектантом, надо как-то изучить ситуацию и понять этого человека», — заявил он.

«Я хочу изучить мнения, как правящий архиерей, я изучу это досконально, и тогда буду вооружен и смогу дать оценку», — заключил епископ Пармен.

(по материалам Архангельской епархии)