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"Парень защищал маму!". Администрация Северодвинска поможет ребенку, попавшему в беду

На оперативном совещании со своими заместителями глава Северодвинска Игорь Скубенко поручил оказать полное содействие родственникам Ивана Крапивина, попавшего в беду.

В группе помощи подростку в социальной сети «Вконтакте», написано, что Ваня рос общительным, веселым и добрым мальчиком, а самым важным в жизни для него была защита слабых.

1 мая 2017 года пьяный сосед нанес ребенку три удара гантелью по голове. Ваня сейчас выходит из состояния комы. В октябре ему исполнилось 15 лет.

- Я прошу дать информацию, какая помощь необходима ребёнку сегодня и каково его состояние, - поручил Игорь Скубенко своему заместителю по социальным вопросам Ирине Сахаровой.

Глава города предложил своим заместителям и всем сотрудникам городской администрации объединить усилия и помочь подростку.

- Парень защищал маму! Давайте скинемся и поможем ему, если нужно - подключим бизнес, наши учреждения и предприятия, - резюмировал Игорь Скубенко.

(по материалам пресс-службы горадминистрации Северодвинска)

 

30 январь 08:03 | : Будни

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