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Выходные в Архангельске: игры и спорт на свежем воздухе

В субботу и воскресенье на нескольких площадках в Архангельске развернулись спортивные и игровые мероприятия для детей с родителями, в которых приняли участие более восьмисот человек.

На Чумбаровке организаторами игровых программ в рамках Всероссийского фестиваля "Выходи гулять!" выступили детский (подростковый) центр "Радуга" и центр "Архангел". В эстафетах, танцах, игровых забавах на свежем воздухе в субботу здесь поучаствовали более 50 юных архангелогородцев, еще 120 ребят пришли на Чумбаровку сегодня, чтобы в атмосфере здорового соревновательного азарта и творчества разделить спортивную программу, подготовленную центром "Архангел".

А в это время хороводами и народными зимними играми встречала гостей Набережная Северной Двины: на пересечении с улицей Логинова и на площади Мира творческие коллективы культурных центров проводили гуляния.  Любители воскресной прогулки по набережной не могли пройти мимо: не одна сотня архангелогородцев попробовала себя в умении далеко закинуть валенок, исполнить народный танец и поучаствовать в хороводе.

Самое масштабное мероприятие прошло сегодня на пл. Ленина: здесь ДЮСШ «Каскад» открыло праздничные мероприятия по случаю 25-летия спортшколы «Снежными забавами». Более 350 ребят и взрослых проявили ловкость и смекалку в боях подушками, беге в мешках, хоккейных и силовых конкурсах. А юные соломбальцы сегодня стали участниками «Веселых стартов»: так называлась программа для детей, которая развернулась на площади Терехина.

Мероприятия на свежем воздухе могут быть не менее интересны, чем общение в Интернете и компьютерные игры: чтобы ребята убедились в этом на собственном опыте, мы регулярно организуем спортивные и творческие программы на популярных площадках города. А фестиваль «Выходи гулять!» как часть федеральной программы «Комфортная городская среда» вовлекает взрослых в активную деятельность по благоустройству общественных территорий и дворов. Отзывы о мероприятиях хорошие, поэтому практику проведения уличных программ для ребят и их родителей мы будем продолжать, - отметила заместитель главы Архангельска по социальным вопросам Светлана Скоморохова.

(по материалам пресс-службы мэрии Архангельска)

   

29 январь 07:50 | : Будни

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