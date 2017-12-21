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В Архангельской области с нового года можно вступить в брак по-новому. А как с разводами?

Теперь жители Архангельской области могут вступить в брак прогрессивным методом – подать заявление через портал госуслуг.

Раньше для этого требовалось личное присутствие.

«Новая система значительно упрощает получение госуслуг ЗАГСа. Граждане могут подать электронное заявление, не выходя из дома, не отпрашиваясь с работы. В ЗАГС нужно будет прийти только один раз», — сообщает руководитель агентства ЗАГС Архангельской области Ирина Андреечева.

Оплатить госпошлину теперь тоже можно виртуально, что сэкономит влюбленным до 30 %. А еще с 2018 года будущей семейной паре можно выбрать дату заключения брачного союза в течении ближайших с подачи заявление полугода… так сказать, поверить свои чувства. Напоминаем, в случае изменения планов деньги за оплаченную услугу не возвращаются.

Наблюдатели интересуются – когда можно будет разводиться виртуально… очень неприятная процедура.

22 январь 10:31 | : Будни

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