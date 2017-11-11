Когда-то она прикрывала Архангельск. На острове Кумбыш грустит брошенная военная база

О судьба заброшенной военной базы рассказывается в репортаже известного архангельского блогера Сергея Яковлева:

На небольшом беломорском островке Кумбыш расположена бывшая военная база ПВО. Раньше она прикрывала Архангельск и Северодвинск. Здесь находились стартовые позиции дивизионов С-75 и С-125. Одних только военных проживало около 100 человек, а с семьями — человек 300. В 90-ее гг. база была расформирована. После — активно разворовывалась, распиливалась, растаскивалась. Но и сейчас можно ухватить чуть-чуть былой атмосферы.

Остров Кумбыш отмечен в старых поморских лоциях, мореходы ориентировались на него, пережидали здесь непогоду. Такую защитную функцию Кумбыш перенял и в ХХ веке, правда в измененном виде. Ракеты стали защищать Северодвинск. На острове была построена база ПВО. Как и большинство подобных городков она разделена на две четкие части: военную и гражданскую.

Зданий на острове много: от крохотных КПП до больших гаражей и складов.

Жилые дома вынесены подчистую. Выдраны даже доски пола.

До укрытий не добрались. Так и стоят нетронутые. Внутри валяются канистры из-под масла и других ГСМ.