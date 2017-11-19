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Северодвинск к Новому году готов?

На аппаратном совещании в администрации Северодвинска руководители профильных структур доложили главе города Игорю Скубенко о работе в новогодние праздники и январские каникулы.

Начальник отдела гражданской защиты Валентин Магомедов сообщил, что силы и средства экстренных служб готовы к обеспечению безопасности горожан и оперативно среагируют в случае непредвиденных ситуаций. 

Охрану общественного порядка в праздничные дни в усиленном режиме будут вести полицейские ОМВД России по Северодвинску. Сотрудники правоохранительных органов организуют пешее и авто-патрулирование города, а в саму новогоднюю ночь сосредоточат усилия на ключевых праздничных площадках.

Особое внимание дежурных по городу будут привлекать нетрезвые люди и дети, гуляющие в одиночестве без взрослых сопровождающих. 

Рабочими днями праздники станут и для всех служб городского хозяйства. 

- Прошу взять на особый контроль уборку дорог, движение автобусов и неукоснительное соблюдение всех действующих регламентов по устранению нештатных ситуаций, - поручил Игорь Скубенко председателю комитета ЖКХ, транспорта и связи Михаилу Тарасову. 

У начальника отдела социальной работы и попечительства Надежды Потехиной глава города поинтересовался режимом работы учреждений здравоохранения. 

- Все они работают в соответствии с приказом министерства здравоохранения региона. У каждой клиники - свой график работы, который мы до 29 декабря разместим на сайте администрации города, - ответила Надежда Потехина. 

Она добавила, что городские больницы №№ 1 и 2 будут работать 3, 6 и 8 января, а остальные учреждения - большее количество дней, но по расписанию субботы, то есть с 8-9 утра до 15:00. 

- Скорая медицинская помощь так же усилена бригадами для двух машин. В новогоднюю ночь автомобили будут базироваться поблизости от праздничных площадок, в том числе - рядом с главной площадью города, - подчеркнула Надежда Потехина.

- Несмотря на то, что больницы находятся в областном подчинении мы должны владеть ситуацией и беспокоиться об оперативном оказании качественной помощи нашим горожанам в случае необходимости, - подвел итог Игорь Скубенко. 

(по материалам пресс-службы горадминистрации Северодвинска)

 

27 декабрь 10:51 | : Будни

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