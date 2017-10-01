В Архангельске пройдет конкурс на лучшего судоремонтника

Судоремонтный завод «Красная кузница» проведет конкурс профессионального мастерства среди рабочих. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства Архангельской области.
В мероприятии примут участие представители следующих профессий:
- судокорпусник-ремонтник;
- электросварщик;
- слесарь-судоремонтник;
- электромонтажник судовой;
- токарь;
- маляр.
Претендентам на победу будет необходимо продемонстрировать не только практические умения, но и знание теории.
Подспорье труженикам завода составят представители профильных учебных заведений Архангельска и Северодвинска, а также местных судоремонтных и судостроительных предприятий. Участие смогут принять студенты и рабочие до 35 лет.
Старт мероприятию будет дан 17 февраля 2018 года.