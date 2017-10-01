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В Архангельске пройдет конкурс на лучшего судоремонтника

Судоремонтный завод «Красная кузница» проведет конкурс профессионального мастерства среди рабочих. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства Архангельской области.
 

В мероприятии примут участие представители следующих профессий:
 

- судокорпусник-ремонтник; 

- электросварщик; 

- слесарь-судоремонтник; 

- электромонтажник судовой; 

- токарь; 

- маляр. 

Претендентам на победу будет необходимо продемонстрировать не только практические умения, но и знание теории. 
 

Подспорье труженикам завода составят представители профильных учебных заведений Архангельска и Северодвинска, а также местных судоремонтных и судостроительных предприятий. Участие смогут принять студенты и рабочие до 35 лет.
 

Старт мероприятию будет дан 17 февраля 2018 года. 
 

 

15 декабрь 11:00 | : Будни

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