В Архангельске пройдет конкурс на лучшего судоремонтника

Судоремонтный завод «Красная кузница» проведет конкурс профессионального мастерства среди рабочих. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства Архангельской области.



В мероприятии примут участие представители следующих профессий:



- судокорпусник-ремонтник;

- электросварщик;

- слесарь-судоремонтник;

- электромонтажник судовой;

- токарь;

- маляр.



Претендентам на победу будет необходимо продемонстрировать не только практические умения, но и знание теории.



Подспорье труженикам завода составят представители профильных учебных заведений Архангельска и Северодвинска, а также местных судоремонтных и судостроительных предприятий. Участие смогут принять студенты и рабочие до 35 лет.



Старт мероприятию будет дан 17 февраля 2018 года.

