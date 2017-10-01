12 кадет из Архангельска стали участниками Кремлевского Кадетского бала

12 кадет Архангельского морского кадетского корпуса стали участниками II Международного Кремлевского Кадетского бала (МККБ), приуроченного ко Дню Героев Отечества и Дню Конституции Российской Федерации!

Мероприятие проводится при поддержке Министерства обороны РФ в рамках реализации госпрограммы "Патриотическое воспитание граждан РФ на 2016-2020 годы".

Организаторами МККБ-2017 являются Межрегиональная общественная организация "Клуб Героев Советского Союза, Героев Российской Федерации и полных кавалеров ордена Славы Москвы и Московской области" (председатель правления – Николай Тимофеевич Антошкин, депутат Государственной Думы ФС РФ, Герой Советского Союза, генерал-полковник, заслуженный военный летчик РФ) и Фонд поддержки социально-экономических программ различных сфер жизнедеятельности (президент – Юлия Юрьевна Кирпичникова).

Участниками МККБ являются 1500 воспитанников российских ведомственных кадетских образовательных учреждений, воспитанники домов-интернатов – представители всех федеральных округов Российской Федерации из 40 субъектов РФ, в том числе Крым, Ингушетия, Мордовия, Татарстан, Хабаровский край, Архангельская, Амурская, Калининградская, Мурманская, Самарская, Оренбургская, Свердловская, Ивановская, Воронежская области, Москва, Санкт-Петербург и другие российские регионы. В мероприятии также принимают участие гости из молодежных зарубежных организаций и стран СНГ. С приветственным словом выступят главы федеральных ведомств, российские парламентарии, руководство Москвы.

Почетными гостями бала стали Герои Советского Союза и Российской Федерации (все федеральные округа), главы субъектов РФ, министерств и ведомств, руководство Москвы; депутаты и сенаторы Федерального Собрания РФ, олимпийские чемпионы, руководство общественных и ветеранских организаций, в том числе Общероссийская общественная организация ветеранов Вооруженных сил Российской Федерации, Союз ветеранов Госбезопасности, Общероссийская общественная организация ветеранов "Российский Союз ветеранов", "Московский городской совет ветеранов", Всероссийская общественная организация Героев, кавалеров государственных наград и лауреатов государственных премий "Трудовая доблесть России", делегации посольств зарубежных стран и стран СНГ.