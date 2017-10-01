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"Водоканал" латает дыры. В ночь с вторника на среду Архангельск запасается водой

В связи с необходимостью проведения работ по устранению утечки на магистральном водоводе с 21 часа 12 декабря до 6 часов 13 декабря будет понижено давление в системе городского водопровода.

Как сообщил технический директор МУП «Водоканал» Иван Бридько, утечка обнаружена в районе Центральных очистных водопроводных сооружений. Из-за большого поступления воды не удаётся осушить место прорыва, поэтому принято решение понизить давление в системе городского водопровода.

- Характер повреждения и срок его устранения выяснится после раскопки, будет сделано всё, чтобы устранить утечку в самое короткое время, - отметил Иван Бридько. – В то же время большинство потребителей даже не заметят понижения давления, которое компенсируется за счет подключения третьей станции второго подъема.

12 декабрь 11:37 | : Будни

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