Вслед за Ларьковым. Поморье продолжает поставлять своих силовиков в Мордовию

Заместитель начальника областного Следственного Управления при Следственном Комитете России Анатолий Ситников назначен на должность руководителя СУ в Республику Мордовию. Он уже поблагодарил руководство страны и своего ведомство за высокое доверие.

Из биографии: Анатолий Ситников родился в Архангельске. С отличием окончил Поморский государственный университет им. М.В. Ломоносова, а на пятом курсе юридического факультета был принят на службу в прокуратуру Архангельской области на должность старшего следователя. С 2007 по 2017 год занимал пост заместителя руководителя СКР по Архангельской области и Ненецкому автономному округу.

Напомним, это не первый случай, когда Архангельск поставляет своих силовиков Мордовии. Так, в 2005 году начальник УВД по Архангельской области Николай Ларьков, герой ряда курьезных историй, отправился служить министром внутренних дел Республики Мордовия… да так там и прижился. Позже за ним уехал и Сергей Козлов, начальник регионального УВД 2005-2011 гг.

(фото Ситникова с 29.ru)