САФУ в рейтингах и местах

Участник Ассоциации «Вольное дело» блогер Елена Горяшина:

Рейтинговое агентство RAEX ежегодно представляет рейтинг вузов России "100 лучших вузов России".

САФУ в рейтинге RAEX:

2014 год - 90-е место;

2015 год - 94-е место;

2016 год - САФУ нет в списке 100 лучших ВУЗов России;

2017 год - 87-е место.

Результаты других федеральных университетов в 2017 году:

12-е место: Уральский федеральный университет.

15-е место: Казанский федеральный университет.

16-е место: Сибирский федеральный университет.

30-е место: Южный федеральный университет.

34-е место: Дальневосточный федеральный университет.

35-е место: Северо-восточный федеральный университет.

48-е место: Северо-Кавказский федеральный университет.

94-е место: Балтийский федеральный университет.

Повторюсь: САФУ на 87-м месте.

Результаты САФУ:

условия для получения качественного образования, ранг - 53;

уровень востребованности выпускников работодателями, ранг - 114;

уровень научно-исследовательской деятельности, ранг - 116.

Условия хорошие) А в остальном(((

http://raexpert.ru/rankings/vuz/vuz_2017/