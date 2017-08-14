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САФУ в рейтингах и местах

Участник Ассоциации «Вольное дело» блогер Елена Горяшина:

Рейтинговое агентство RAEX ежегодно представляет рейтинг вузов России "100 лучших вузов России".

САФУ в рейтинге RAEX:
2014 год - 90-е место;
2015 год - 94-е место;
2016 год - САФУ нет в списке 100 лучших ВУЗов России;
2017 год - 87-е место.

Результаты других федеральных университетов в 2017 году:
12-е место: Уральский федеральный университет.
15-е место: Казанский федеральный университет.
16-е место: Сибирский федеральный университет.
30-е место: Южный федеральный университет.
34-е место: Дальневосточный федеральный университет.
35-е место: Северо-восточный федеральный университет.
48-е место: Северо-Кавказский федеральный университет.
94-е место: Балтийский федеральный университет.

Повторюсь: САФУ на 87-м месте.

Результаты САФУ:
условия для получения качественного образования, ранг - 53;
уровень востребованности выпускников работодателями, ранг - 114;
уровень научно-исследовательской деятельности, ранг - 116.

Условия хорошие) А в остальном(((
http://raexpert.ru/rankings/vuz/vuz_2017/

12 октябрь 07:56 | : Будни

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