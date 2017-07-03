Не забудьте наполнить ваши вёдра. С четверга не пятницу Архангельск опять останется без воды

Архангельское МУП «Водоканал» сообщает:

С 5 на 6 октября большая часть потребителей будет временно отключена от водоснабжения

С 19 часов 5 октября до 10 часов 6 октября МУП «Водоканал» планирует ремонтные работы на сетях водопровода и Центральных очистных водопроводных сооружениях.

Главная цель проведения работ – повышение надежности обеспечения водоснабжением потребителей города. Для этого необходимо восстановить работоспособность отдельных узлов путем замены затворов и задвижек. Так, в частности будет заменен затвор D800 на очистных сооружениях, что не только повышает надежность водоснабжения, но и является частью плана по подключению недостроенного участка кольцевого водовода. Параллельно будет произведена замена запирающей арматуры на более мелких магистралях и водопроводных вводах в ряд зданий, что позволит минимизировать охват отключений в случае аварий.

На период проведения работ без водоснабжения останутся все районы города, кроме п. Силикатчиков, п. Талаги, Нефтебазы, района Экономии и Северного округа.

Просьба к горожанам сделать необходимый запас воды.

Напомним, что в свой воскресный визит в столицу Поморья оппозиционный политик Алексей Навальный обратил внимание на мужчину, идущего по осенней Соломбале с полными ведрами. Так жить нельзя – патетически воскликнул тот, кто считает себя главным конкурентом Путина на будущих президентских выборах.