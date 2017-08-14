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Ольга ОСИЦЫНА: Спасибо, дорогие, за кладезь мудрости. Поздравление с Днем пожилого человека

В первый октябрьский день поздравляю всех наших ветеранов с Днем пожилого человека!

 Воздаю почесть тем, кто имеет большой жизненный опыт, но не утратил юношеского задора. Вы гордость и достояние нации, ведь именно вы владеете бесценным знанием, которого нет у молодежи - жизненной мудростью.

Спасибо вам за ваши заслуги, за терпение, которое вы проявляете по отношению к нам, вашим детям и внукам, за те золотые зерна добра, которые посеяли вы в наших сердцах. Спасибо вам, родные, за ваши уроки жизни и за ваш оптимизм.

В День пожилого человека, как и в любой другой день года, всегда помню о вас, молюсь о вашем здоровье и благополучии. Крепкого здоровья вам и долголетия, внимания близких и родных, бодрости духа, молодости и задора! И пусть живут долго и счастливо все дорогие вам люди!

Всегда ваша,

депутат Архангельского областного Собрания (ЛДПР) Ольга ОСИЦЫНА

30 сентябрь 14:06 | : Будни

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