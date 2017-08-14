 МУП "Горсвет" продолжает работать над освещением внутридворовых детских площадок

МУП «Горсвет» продолжает работу по организации освещения внутридворовых игровых и спортивных площадок. На этой неделе Муниципальным унитарным предприятием «Горсвет» проведены работы по организации наружного освещения двух детских игровых площадок: во дворе дома по адресу ул. Дзержинского, д.7 и во дворе дома по адресу ул. Тимме д.2 корп.2.

Как сообщил директор МУП «Горсвет» Андрей Супалов, работа по строительству системы освещения детских площадок во дворах жилых домов города Архангельска ведется предприятием на систематической основе, с учетом потребностей жителей города, по их обращениям.

В целях организации освещения на указанных детских площадках МУП «Горсвет» дополнительно установило 3 новых опоры и смонтировало 5 светильников. Система освещения детских площадок по адресам ул. Дзержинского, д.7 и ул. Тимме д.2 корп.2. уже подключена к централизованной системе наружного освещения и включается одновременно со всей системой освещения города.