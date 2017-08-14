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Игорь Скубенко проверит чиновников северодвинской администрации на скорость и силу мышц

Предварительная заявка на проведение мероприятия по сдаче норм ГТО подана на 23 сентября (суббота) в ФОК «Беломорец». Планируется, что в спортивном празднике примут участие 41 человек – из числа сотрудников городской администрации и членов их семей.

ИА «Беломорканал»:

…они будут сдавать дисциплины скоростно-силового блока: стрельбу из электронного оружия, бег на различные дистанции, подтягивания, наклоны, сгибание и разгибание рук в упоре лежа на полу, рывок гири, прыжок с места и другие дисциплины. Тест по плаванию участники сдадут после запуска в работу бассейна «Строитель».

Работникам администрации Северодвинска и членам их семей, успешно сдавшим нормативы  ВФСК ГТО,  будут вручены знаки отличия и удостоверения, сообщает пресс-служба севгорадмина.

Какие санкции будут применены к тем, кто завалит сдачу, ничего не сказано.

Пока не удалось выяснить, кому принадлежит авторство спортивного почина – новому главе города Игорю Скубенко или сдавшему полномочия Михаилу Гмырину.

 

19 сентябрь 11:44 | : Будни

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