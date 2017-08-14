"Добро быстро превращается в зло". Иеромонах Симеон (Мазаев) о страстях человеческих

Никто в Церкви не ставит перед человеком задачу своими усилиями победить страсти, подчеркнул на лекции в Архангельске ученый и богослов, преподаватель Московской духовной академии иеромонах Симеон (Мазаев).

«Это недостижимо. Если бы человек мог самостоятельно победить страсти, то Христу не надо было бы приходить на землю. Наши отношения с ними должны напоминать отношения братьев Запашных с тиграми. Они дрессируют животных, чтобы те выполняли команды. Святые выдрессировали свои страсти, чтобы они не загрызли их. Но тигр остается тигром по своей природе — это по-прежнему опасный зверь. Поэтому настоящие святые не доверяли себе до последних минут жизни, — отметил лектор. — Никакие аскетические приемы не победят страсть в душе человека. Лишь смерть и воскресение способны освободить от зла».

Отец Симеон напомнил, что в Евангелии говорится о трех мертвых, воскрешенных Иисусом Христом, среди которых был Лазарь: «И возникает интересный богословский вопрос: а было ли это воскрешение? Ведь потом Лазарь снова умер. Разве смерть оказалась сильнее Христа? Богословы утверждают, что было лишь оживление. Потому что Лазарь не изменился, он вернулся в том же, зараженном грехом состоянии, в котором и был. Господь говорит о Себе, что Он дверь, единственная, через которую человек может войти в Царство Божие. А значит, человек, попадая туда, словно проходит через некий фильтр, отцеживающий зло. Этим отличается оживление от воскресения».

По словам проповедника, вопрос о смысле христианства начинается с вопроса о смерти. Чтобы раскрыть его, отец Симеон обратился к образу из трудов святителя Григория Нисского: у хозяина есть главная ценность — расписанный и богато украшенный кувшин. Враг придумал прокрасться ночью в дом и вылить в кувшин расплавленный свинец. К утру кувшин был испорчен. Тогда хозяин, будучи сведущим в скудельном ремесле, делает странную вещь: разбивает кувшин. При этом свинцовая болванка отделяется от стенок и хозяин обмазывает ее глиной и восстанавливает кувшин в первозданном виде. По мысли святителя Григория, кувшин —душа человека, к которой «примешалось» зло, причем эта грань настолько тонка, что невозможно понять: где добрые намерения, а где болезнь нашей природы.

«Что такое грех? Это добродетель, которая оказалась чрезмерной, человек где-то не заметил берега и перешел черту. Интересно, что увидеть ее можно лишь задним числом. Добро очень легко превращается в зло, будто протухает, — сказал миссионер. — Человек, который творит зло, наносит рану своей душе. Он не может радоваться жизни. Такой человек даже влюбиться как следует не может. Бог не может смириться с тем, что Его любимое создание несчастливо, поэтому разбивает кувшин. Творец подвергает нас смерти, подобно тому как врач-онколог, подвергает больного химиотерапии, Он убивает страсти вместе с нами, а затем делает обратную процедуру — воскрешает нас через Себя и Церковь».

Также отец Симеон встретился с духовенством Архангельска, Северодвинска и Новодвинска. Беседа касалась двух тем: пастырского выгорания и причин, по которым люди уходят из Церкви.

Иеромонах Симеон (в миру - Мазаев Сергей Андреевич) родился 30 августа 1978 года в городе Георгиевске Ставропольского края. В 2000 году окончил философский факультет Московского государственного университета им. М.В. Ломоносова. С 2000 по 2003 год — аспирант кафедры онтологии и теории познания философского факультета МГУ им. М.В. Ломоносова. Название диссертации: «Тема мужества в философии: онтологический аспект». Кандидат философских наук. Преподаватель кафедры богословия Московской духовной академии. Постоянный автор сетевых изданий Pravoslavie.ru и Bogoslov.ru. Ведущий передач на телеканалах «Спас» и «Союз».

(по материалам пресс-службы Архангельской епархии)