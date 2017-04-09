Гендерное превосходство и семейные ценности

Председатель Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ В.Р. Легойда, комментируя утверждение парламентом одной из канадских провинций закона, предусматривающего резкое расширение возможностей государства для вмешательства в дела семьи в целях поддержки идеологии сексуальных меньшинств, подчеркнул, что это нарушает свободу человека и неприкосновенность семейной жизни.
Согласно принятому парламентом канадской провинции Онтарио «Закону о поддержке детей, молодежи и семьи 2017 года» (Bill 89), такие понятия как «гендерная идентичность» и «гендерная экспрессия» являются главными факторами, которые обязаны учитываться при изъятии детей у родителей. В частности, если ребенок желает сменить пол, родители, в соответствии с новым законом, обязаны предоставить ему доступ ко всем необходимым медицинским услугам.
Государство также получает дополнительные права для вмешательства в дела семьи в целях поддержки идеологии сексуальных меньшинств. Например, если родители открыто выступают против идеологии ЛГБТ-сообщества, в то время как их ребенок, согласно мнению посторонних лиц, проявляет гомосексуальные наклонности.
«Преамбула «Конвенции о правах ребенка» гласит, что "ребенку для полного и гармоничного развития его личности необходимо расти в семейном окружении". Сегодня мы видим, что ряд государств исходит из ложной презумпции, что родители заведомо опасны для своих детей», — заявил В.Р. Легойда.
По словам председателя Отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ, в этом случае власть предержащие действуют против общих интересов, искусственным образом насаждая гендерную идеологию, которую разделяет меньшинство населения, что является покушением на свободу человека и право родителей воспитывать детей в соответствии со своими мировоззренческими убеждениями.
«В отечественной истории были времена, когда семья ни во что не ставилась государством, если она не воспитывала детей в коммунистической идеологии. Теперь это повторяется, но уже в рамках другой идеологии, которая угрожает подлинной человеческой свободе не менее, а может быть и более, чем коммунистическая», — заключил В.Р. Легойда.
(по материалам пресс-службы Архангельской епархии)