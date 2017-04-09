"Семейные традиции - это святое". Поздравление от Романа Зарипова с Днем любви, семьи и верности

Уважаемые жители Маймаксанского и Соломбальского округов!
Дорогие архангелогородцы!
От всей души поздравляю вас с Днем семьи, любви и верности!
Семейные традиции создавались веками. В них заложены мудрость наших предков, примеры беззаветной любви, непрерывная связь поколений. Крепкая семья, основанная на взаимном уважении и преданности, всегда была самой главной ценностью для человека. Но прочный семейный союз, это не только огромное счастье, но и большая ответственность.
Стремление беречь домашний очаг и воспитывать детей, готовность совместно преодолевать любые трудности, бережно заботиться о близких – простые и такие важные истины. Этими нравственными ориентирами руководствуются многие и многие северяне.
Уважаемые земляки, примите слова искренней признательности и пожелания добра в этот праздник.
Пусть ваши дома полнятся достатком, радостью, согласием! Пусть ваши сердца будут согреты любовью и улыбками родных!
Успехов, благополучия и счастья вашим семьям!
Роман Зарипов, депутат Архангельской городской Думы