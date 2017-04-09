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"Семейные традиции - это святое". Поздравление от Романа Зарипова с Днем любви, семьи и верности

Уважаемые жители Маймаксанского и Соломбальского округов!

Дорогие архангелогородцы!

 

От всей души поздравляю вас с Днем семьи, любви и верности!


Семейные традиции создавались веками. В них заложены мудрость наших предков, примеры беззаветной любви, непрерывная связь поколений. Крепкая семья, основанная на взаимном уважении и преданности, всегда была самой главной ценностью для человека. Но прочный семейный союз, это не только огромное счастье, но и большая ответственность.
Стремление беречь домашний очаг и воспитывать детей, готовность совместно преодолевать любые трудности, бережно заботиться о близких – простые и такие важные истины. Этими нравственными ориентирами руководствуются многие и многие северяне.

Уважаемые земляки, примите слова искренней признательности и пожелания добра в этот праздник.

Пусть ваши дома полнятся достатком, радостью, согласием! Пусть ваши сердца будут согреты любовью и улыбками родных!

Успехов, благополучия и счастья вашим семьям!

 

Роман Зарипов, депутат Архангельской городской Думы

 

08 июль 15:08 | : Будни

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