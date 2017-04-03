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Подростковая преступность в Норвегии и Архангельской области - обмен опытом

Рассказывает Андрей Шалев, почетный консул Норвегии в Архангельске:

На прошлой неделе в Архангельске работала делегация Директората коррекционной службы Норвегии.

Российский УФСИН сотрудничает с норвежским директоратом уже много лет, и Архангельская область - едва ли не самый активный регион в этом процессе, понятно почему. Было интересно наблюдать, как профессионалы системы исполнения наказаний, которые, казалось бы, работают в принципиально разных условиях, мгновенно находят общий язык, сколько у них общих тем для живого разговора, и как им жаль, что времени встречи катастрофически не хватает для того, чтобы обсудить, узнать, и прокомментировать массу интересных тем и вопросов.

Интересный диалог. Наши спрашивают: "А у вас много несовершеннолетних в тюрьмах содержится?" Норвежцы (в стране 5 миллионов населения) как-то стыдливо: Сейчас... четверо... Но это самые опасные... За особо тяжкие преступления. Вообще-то у нас раньше больше было. Даже десять человек когда-то было...".

В Архангельской колонии для несовершеннолетних сейчас перевоспитывается около 100 человек, для справки. 35% заключенных в Норвегии - иностранцы, а если считать еще и иммигрантов во втором и третьем поколениях, то эта доля увеличивается до 52%. Мест в тюрьмах сильно не хватает, поэтому существует очередь из осужденных, ожидающих, когда для них освободится место.

Не так давно норвежское правительство решило арендовать тюрьму в Голландии, куда посылает отбывать срок своих осужденных. Ну и еще одну тюрьму строят, чтобы решить проблему на будущее.

25 апрель 11:18 | : Будни Архангельск Норвегия тюрьма УФСИН несовершеннолетние

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