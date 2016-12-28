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Архангельская прокуратура - "Вольному делу": Ротавирус в водопроводе не обнаружен

Архангельской межрайонной природоохранной прокуратурой совместно с прокуратурой г. Архангельска проведена проверка по публикации ассоциации журналистов «Вольное дело»: «Архангельский водопровод заражен ротавирусной инфекцией», размещенной 28.12.2016 на сайте «Rusnord.ru».

Согласно экспертному заключению ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Архангельской области» от 10.01.2017 и протоколам лабораторных исследований от 29.12.2016, 09.01.2017 отобранные пробы питьевой воды на центральных очистных сооружениях водопровода МУП «Водоканал» соответствуют требованиям по санитарно-химическим, органолептическим, микробиологическим показателям.

При проведении санитарно-вирусологического контроля антигены ротавирусов, энтеровирусы не обнаружены.

Кроме того, за 2016 год, текущий период 2017 года обращения, жалобы граждан о заражении ротавирусной инфекцией в Управление Роспотребнадзора по области и природоохранную прокуратуру не поступали. Не зарегистрировано таких обращений и в лечебных учреждениях ГБУЗ АО Архангельская городская клиническая поликлиника № 1 и № 2.

 

16 февраль 10:00 | : Будни

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