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"Вольное дело": Архангельской водопровод заражен ротавирусной инфекцией

Участник Ассоциации «Вольное дело» сайт Архсвобода предупреждает об угрозе заражения архангельской водопроводной воды ротавирусной инфекцией:

Доктора 1 и 2 городских поликлиник Архангельска прямо говорят о том, что есть данные о заражении ротавирусной инфекцией водопроводной системы Архангельска.

Более того! Утверждают, что имеются даже готовые заключения, говорящие о том, что «во всех взятых пробах водопроводной воды» обнаружены следы ротавируса.

Но их — данные об этом — не обнародуют, так как Областные чиновники пригрозили руководству этих учреждений здравоохранения, увольнением.

…Утаивает эту информацию и в Областной/городской СЭС.

Именно этим и объясняется огромное количество больных детей в Архангельске, а также — закрытие детсадов из-за большого количества заболевших…

Также наши коллеги считают, что здоровье потребителя не гарантирует и бутилированная вода… так как она берется из того же «источника».

Обо всем подробно читайте здесь.

 

28 декабрь 12:12 | : Будни / Скандалы

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