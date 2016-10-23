"Вольное дело": Архангельской водопровод заражен ротавирусной инфекцией

Участник Ассоциации «Вольное дело» сайт Архсвобода предупреждает об угрозе заражения архангельской водопроводной воды ротавирусной инфекцией:
Доктора 1 и 2 городских поликлиник Архангельска прямо говорят о том, что есть данные о заражении ротавирусной инфекцией водопроводной системы Архангельска.
Более того! Утверждают, что имеются даже готовые заключения, говорящие о том, что «во всех взятых пробах водопроводной воды» обнаружены следы ротавируса.
Но их — данные об этом — не обнародуют, так как Областные чиновники пригрозили руководству этих учреждений здравоохранения, увольнением.
…Утаивает эту информацию и в Областной/городской СЭС.
Именно этим и объясняется огромное количество больных детей в Архангельске, а также — закрытие детсадов из-за большого количества заболевших…
Также наши коллеги считают, что здоровье потребителя не гарантирует и бутилированная вода… так как она берется из того же «источника».
Обо всем подробно читайте здесь.