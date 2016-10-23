Чудо по-тютюковски. На Соловках заработала общедоступная баня

Вот история, которую глава Соловков Евгений Тютюков, вовсю пропагандирует в социальных сетях, называя «чудом»:
С лета 2012 года баня в поселке не работала, после того как в ней перегорела проводка. Необходимость ремонта назрела давно, так как баня уже не соответствовала никаким требованиям. Тогда было принято решение ее закрыть, обследовать и реконструировать.
- Сначала мы провели обследование, получили экспертное заключение. Затем много времени заняло проектирование и конкурсные процедуры по выбору подрядчика работ. – рассказывает экс-глава поселения Елена Амброче.
Затем начались неприятности, - первый подрядчик объект бросил, и нам пришлось потерять время на расторжение и заключение нового контракта. Второй подрядчик большую часть работ выполнил, но уже в процессе вошел в стадию банкротства, реконструкция опять остановилась.
Жители поселка уже перестали верить и ждать, что баня откроется, объект грозил стать символом неспособности власти решать такие вопросы.
В этих условиях за достройку бани взялся Соловецкий многофункциональный центр. В кратчайшие сроки необходимые работы были выполнены, они производились в две смены, без выходных. Тестовую помывку провели уже перед самым новым годом, а 13 января долгожданная баня открыла свои двери для посетителей.
Качество соловецкого пара оценил известный общественный деятель Александр Викторович Пермагорский.
- Баня отличная. По сравнению с тем, что было раньше – просто небо и земля. Четыре года мы эту баню ждали, и вот дождались! Спасибо всем, кто ее делал, достраивал, до ума доводил! Хорошая парилка, вежливый и внимательный персонал. Народ даже переживает, что цены очень дешевые – для пенсионеров вообще 100 рублей, можно было и побольше сделать. В общем, у нашей новой бани много достоинств!
- И полное отсутствие видеокамер, - добавляет глава поселка Евгений Тютюков.
Тем временем, наблюдатели называют «чудом» тот факт, что на втором десятилетии XXI века российскому населению баня требуется не для релаксации, а для соблюдения элементарной гигиены тела.
Напомним, что сам глава Соловков Евгений Тютюков в настоящий момент является фигурантом громкого банного скандала.