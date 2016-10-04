Сергей Пивков выступил в поддержку предложений по борьбе с курением

Заместитель руководителя фракции ЛДПР в Архангельском областном Собрании депутатов Сергей Пивков обратился к министру здравоохранения РФ Веронике Скворцовой со словами поддержки мер, предложенных министерством и направленных на противодействие потреблению табака в России в рамках «Концепции осуществления государственной политики противодействия потреблению табака на 2017–2022 годы и дальнейшую перспективу».
В то же время депутат отметил, что гораздо эффективнее будет использовать запретительные меры в комплексе с профилактическими и другими, направленными на популяризацию здорового образа жизни. А также, что готов принять личное участие в разработке нормативных правовых актов, связанных с реализацией Концепции и других мероприятиях, направленных на оздоровление нации.
– Как человек, пропагандирующий и ведущий здоровый образ жизни, я полностью поддерживаю инициативы министерства, – заявил Сергей Пивков. – И даже самое кардинальное – запрет на продажу табачных изделий гражданам, родившимся после 2014 года. Акцентирую, это касается только совсем еще юных россиян. Сомневаюсь, что хоть кто-то из родителей будет против того, чтобы их дети росли здоровыми и без сигарет. Сами посудите, в настоящее время потребление табака стало одной из ведущих причин смерти и инвалидности в мире. Только в России ежегодно от болезней, связанных с потреблением табака, погибает до 400 тысяч граждан. По оценкам экспертов, потери потенциальных лет жизни в трудоспособном возрасте, связанные с преждевременной смертностью, обусловленной курением, в среднем могут составлять у мужчин 9 лет, у женщин 5,6 года. Причем употребление табака страшно еще и тем, что наносит вред не только самим курящим, но и тем, кто дышит этим дымом. И мы просто обязаны обезопасить наше будущее поколение от подобной участи, и делать это нужно постепенно, как и предлагает минздрав.
Основная цель предложенной Концепции – снижение к 2025 году распространенности потребления табака среди населения до 25 процентов, а также создание условий для дальнейшего устойчивого снижения уровня распространенности потребления табака среди населения страны. Поэтому кроме полного запрета продажи табачных изделий гражданам, родившимся после 2014 года, документ содержит и другие меры:
– расширение перечня помещений, территорий и объектов, свободных от табачного дыма. Полный запрет на потребление табака планируется ввести в коммунальных квартирах, на остановках и во всех видах общественного транспорта, в личном транспортном средстве в присутствии детей, в подземных и надземных пешеходных переходах. Также недопустимым станет курение в присутствии лиц, возражающих против употребления табака, вне зависимости от типа помещения;
– профилактику распространения новых форм и видов табачных изделий, в том числе электронных средств доставки никотина, которые занимают большую долю рынка табачных изделий (предполагается приравнять их в плане регулирования к обычным сигаретам);
– увеличение площади предупреждений о вреде потребления табака для здоровья на сигаретных пачках, в том числе новые требования к размеру и цвету потребительской упаковки;
– усиление ответственности за несоблюдение ограничений и нарушение запретов в сфере торговли табачной продукцией и табачными изделиями.
Документ носит проектный харкает и будет доработан с учетом позиций, высказанных федеральными органами власти.
– Согласно проведенным опросам, распространенность потребления табака среди взрослого населения России за время активной государственной антитабачной кампании снизилась на 25 %, – продолжает Сергей Пивков. – И это очень достойный показатель. С такими темпами, как уже отметил лидер ЛДПР Владимир Жириновский, мы встретим его столетие в некурящей стране, где в обществе будет создан крайне негативный имидж курильщика. Но, повторюсь, бороться за оздоровление нации нужно не только запретительными мерами и исключительно с курением, но профилактикой других вредных привычек с обязательной пропагандой здоровья и здорового образа жизни, – резюмировал депутат Пивков.