Вселенная Баха. Пасхальная оратория

Так откройтесь дыханью куста,
Содроганью зарниц
И услышите голос Христа,
А не шорох страниц.
(Юрий Кузнецов)
Исследователь творчества Иоганна Себастьяна Баха, теолог, философ культуры, музыкант Альберт Швейцер (1875-1965 гг.), рассуждая о гении, как явлении всехристианского масштаба, писал: «Баха можно назвать православным композитором в том смысле, что в течение всей своей жизни он учился правильно славить Бога: свои партитуры он украшал надписями 'Одному Богу слава’ (Soli Deo gloria), ‘Иисус, помоги’ (Jesu, juva), причем эти надписи были для него не словесными формулами, но исповеданием веры, проходящим через все его творчество. Музыка для него была богослужением».
Возможно, ещё и потому немало ценителей музыки Баха встречается среди иерархов и служителей Русской православной церкви. Один из них - председатель отдела внешних связей Московского патриархата, митрополит Волоколамский Илларион (Алфеев). Вот что он сказал о Бахе: «На пороге XXI века мы ясно видим: никакие потрясения не смогли поколебать любовь человечества к Баху, как не могут они поколебать любви души человеческой к Богу. Музыка Баха продолжает оставаться той скалой, о которую разбиваются все волны ‘житейского моря’».
В Праздник Светлого Христова Воскресения особо торжественно звучит произведение Баха, посвящённое главному христианскому событию – «Пасхальная оратория». Интересна история его создания.
В наши дни композиторов, музыкантов, поэтов, деятелей прочих искусств, не принадлежащих к каким-нибудь организациям и течениям, именуют «свободными художниками». В эпоху барокко творцы находились на службе – или светской, либо церковной.
Заказчиками светской музыки выступали аристократы, церковной – храмы.
В погоне за призрачным счастьем, имевшим и денежное выражение, музыканты в те времена часто меняли места службы и жительства. В феврале 1723 года Бах, победив в конкурсе на место кантора церкви Святого Фомы, переехал с семьёй из Кётена в Лейпциг. Здесь он обрёл светского покровителя в лице герцога Саксен-Вейсенфельского, к дню рождения которого (23 февраля 1725 года) Бах написал поздравительное произведение на слова Пикандера.
Следует сказать, что под этим литературным псевдонимом скрывалась личность немецкого поэта и либреттиста Кристиана Фридриха Хенрици (1700 – 1764 гг.), обретшего в 1721 году, благодаря публикации стихов сатирического и даже эротического содержания, сомнительную славу местного масштаба. Славой сыт не будешь, и потому остепенившись к двадцати пяти годам, поэт начал писать стихотворные подношения и церковные стихи.
Дошло ли музыкальное поздравление до герцога теперь уже не установить. Спорят баховеды. Только вот по непонятной причине пришлось соавторам его «перелицовывать» из светского в духовное. Причём в срочном порядке - к Пасхе, которая отмечалась в 1725 году первого апреля. Успели за один месяц.
Тогда и состоялось первое исполнение. Впоследствии Бах много раз обращался к нему, дописывая и переписывая партии. До наших дней сохранилась лишь партитура, относившаяся к исполнению 1737 или 1738 годов. В 1738 году на титульном листе и на первой странице нотной партитуры композитор написал: «Oratorium tempo paschale».
Справка: оратория - крупное музыкальное произведение для хора, солистов и оркестра. В прошлом оратории писались только на сюжеты из Священного Писания. Оратория отличается от оперы отсутствием сценического действия, а от кантаты - бОльшими размерами и разветвлённостью сюжета.
В Каталоге работ Баха «Пасхальной оратории» присвоен номер «BWV 249». Состоит она из 11 частей. Открывается Симфонией в тональности ре мажор ликующими звуками-возгласами медных духовых инструментов, настраивающих слушателей на праздничный лад. Экстатическая радость Симфонии сменяется мистической грустью Адажио.
Затем следует музыкальное действо с участием апостолов и жён-мироносиц. В одном из переводов их слова звучат так: «Идем, побежим со всех ног, чтобы достигнуть пещеры, в которой Иисус погребен. Наполним радостью и ликованием сердца, ибо Спаситель наш воскрес!». В другом переводе предлагается «бежать к Нему весёлыми ногами». На протяжении всей оратории звучит призыв возрадоваться воскресению Спасителя и возглас «Христос воскресе!».
На снимке – эскиз К.П.Брюллова «Христос воскресший» для храма Христа Спасителя в Москве. (Замысел не осуществлен. Государственный Русский Музей, Санкт-Петербург).
В приложенных записях звучат Симфония, Адажио и Ария из Пасхальной оратории Баха.
С Праздником!
Александр Чашев
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Предыдущий пост из цикла «Вселенная Баха»: http://rusnord.ru/culture/55087-vselennaja-baha-vzyvaju-k-tebe-gospodi.html