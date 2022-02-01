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Вселенная Баха. Взываю к Тебе, Господи

Есть на свете музыка, которую хочется слушать много раз, вникая в темпы, гаммы, ритмы, фразы, фрагменты, а затем пытаться воспроизвести сочинение по памяти.

Увы, тщетными оказываются попытки.

Гармонией называли древние греки соразмерность и согласованность всех частей и элементов явления. Но у этого термина (гармония) есть и другое, прикладное значение – «наука об аккордах, их движениях и связях». К сожалению, большинство из нас от неё далеки. Возможно, ещё и потому долгосрочной музыкальной памятью, которую надо развивать и тренировать, обычный человек не обладает.

Впрочем, иногда бывают в жизни исключения.

В деревне это было. Морозы ударили. Тишина звенит. Покой окрест разлит. Покрывало снежное похрустывает под лыжами. Спускаюсь с холма в речную долину. Огромный валун путь неспешный сломал. Луч багрового солнца упёрся в его вершину, блеснул по закуржавленной инеем тёмной поверхности, выхватив из глубины изображение креста. Ниже выбиты имя, годы жизни и смерти человека.

На жальник - кладбище старое лыжня завела. Более ста лет почивает в лоне Земли-Матери её вернувшийся сын. Быть может, и он любовался когда-то с вершины холма просторами заснеженными, замирал от нахлынувших невесть откуда волн блаженства, умиротворения, благодати, безмятежности. Ничего не просил, не жаловался, не печалился, лишь благодарил со слезами на глазах Творца. И чувствовал самую жгучую, самую смертную связь со всем сущим. За такие мгновения жизнь, какая бы ни сложилась, оправдана бывает. Возможно, Там, в иных измерениях они лишь и помнятся?

Вот тогда и прозвучала от начала до финала (то ли в голове, или наяву?) хоральная прелюдия Баха, запись которой слушал накануне лыжной прогулки несколько раз.

***

Хоральная прелюдия «Ich ruf’ zu Dir, Herr Jesu Christ» («Взываю к тебе, Господи...») создана Бахом предположительно в 1716 году. В её основу положен хорал - одноголосный протестантский гимн, написанный около 1529 года соратником Лютера, богословом и литератором Йоганном Агриколой. Полный текст гимна таков:

К Тебе взываю, Господи Иисусе Христе!

Прошу, услышь мои мольбы,

Даруй мне благодать Твою,

Не дай мне пасть духом.

Истинной веры, Господи, молю.

Даруй мне, Господи, истинной веры,

Чтобы я жил для Тебя,

Помогал ближнему.

И нес слово Твоё.

В «Органной книжечке» Баха Хоральная прелюдия записана под номером 40. В Каталоге работ Баха Вольфганга Шмидера - под номером BWV 639.

Молитвенное и возвышенное настроение прелюдии, её неторопливый темп и гармония создают атмосферу портала для общения с Творцом.

Или с Высшим Разумом, Космосом? 

Возможно, этот вопрос задавал себе Эдуард Артемьев, создавая обработку Хоральной прелюдии Баха к фильму «Солярис» (1972 г.) режиссёра Андрея Тарковского?

***

 

В качестве иллюстрации к заметке использована картина  Альбрехта Дюрера (1471 – 1528) «Святой Иероним в пустыне». Хоральная прелюдия Баха поразительно сжатой композиционной линией напоминает живопись этого художника, одного из величайших мастеров западноевропейского Ренессанса. 

В приложенном к заметке авторском видеоролике прелюдия Баха звучит в органном исполнении. Интересную транскрипцию шедевра для симфонического оркестра предлагает Леопольд Стоковский. 

Да ниспошлёт нам свою благодать великий Бах.

Александр Чашев

***

Предыдущая заметка из цикла «Вселенная Баха»: http://rusnord.ru/culture/54993-vselennaja-baha-predtechi-i-sovremenniki.html

 

17 апрель 08:33 | : Культура

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