Вселенная Баха. Взываю к Тебе, Господи

Есть на свете музыка, которую хочется слушать много раз, вникая в темпы, гаммы, ритмы, фразы, фрагменты, а затем пытаться воспроизвести сочинение по памяти.
Увы, тщетными оказываются попытки.
Гармонией называли древние греки соразмерность и согласованность всех частей и элементов явления. Но у этого термина (гармония) есть и другое, прикладное значение – «наука об аккордах, их движениях и связях». К сожалению, большинство из нас от неё далеки. Возможно, ещё и потому долгосрочной музыкальной памятью, которую надо развивать и тренировать, обычный человек не обладает.
Впрочем, иногда бывают в жизни исключения.
В деревне это было. Морозы ударили. Тишина звенит. Покой окрест разлит. Покрывало снежное похрустывает под лыжами. Спускаюсь с холма в речную долину. Огромный валун путь неспешный сломал. Луч багрового солнца упёрся в его вершину, блеснул по закуржавленной инеем тёмной поверхности, выхватив из глубины изображение креста. Ниже выбиты имя, годы жизни и смерти человека.
На жальник - кладбище старое лыжня завела. Более ста лет почивает в лоне Земли-Матери её вернувшийся сын. Быть может, и он любовался когда-то с вершины холма просторами заснеженными, замирал от нахлынувших невесть откуда волн блаженства, умиротворения, благодати, безмятежности. Ничего не просил, не жаловался, не печалился, лишь благодарил со слезами на глазах Творца. И чувствовал самую жгучую, самую смертную связь со всем сущим. За такие мгновения жизнь, какая бы ни сложилась, оправдана бывает. Возможно, Там, в иных измерениях они лишь и помнятся?
Вот тогда и прозвучала от начала до финала (то ли в голове, или наяву?) хоральная прелюдия Баха, запись которой слушал накануне лыжной прогулки несколько раз.
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Хоральная прелюдия «Ich ruf’ zu Dir, Herr Jesu Christ» («Взываю к тебе, Господи...») создана Бахом предположительно в 1716 году. В её основу положен хорал - одноголосный протестантский гимн, написанный около 1529 года соратником Лютера, богословом и литератором Йоганном Агриколой. Полный текст гимна таков:
К Тебе взываю, Господи Иисусе Христе!
Прошу, услышь мои мольбы,
Даруй мне благодать Твою,
Не дай мне пасть духом.
Истинной веры, Господи, молю.
Даруй мне, Господи, истинной веры,
Чтобы я жил для Тебя,
Помогал ближнему.
И нес слово Твоё.
В «Органной книжечке» Баха Хоральная прелюдия записана под номером 40. В Каталоге работ Баха Вольфганга Шмидера - под номером BWV 639.
Молитвенное и возвышенное настроение прелюдии, её неторопливый темп и гармония создают атмосферу портала для общения с Творцом.
Или с Высшим Разумом, Космосом?
Возможно, этот вопрос задавал себе Эдуард Артемьев, создавая обработку Хоральной прелюдии Баха к фильму «Солярис» (1972 г.) режиссёра Андрея Тарковского?
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В качестве иллюстрации к заметке использована картина Альбрехта Дюрера (1471 – 1528) «Святой Иероним в пустыне». Хоральная прелюдия Баха поразительно сжатой композиционной линией напоминает живопись этого художника, одного из величайших мастеров западноевропейского Ренессанса.
В приложенном к заметке авторском видеоролике прелюдия Баха звучит в органном исполнении. Интересную транскрипцию шедевра для симфонического оркестра предлагает Леопольд Стоковский.
Да ниспошлёт нам свою благодать великий Бах.
Александр Чашев
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Предыдущая заметка из цикла «Вселенная Баха»: http://rusnord.ru/culture/54993-vselennaja-baha-predtechi-i-sovremenniki.html