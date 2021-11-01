В Малых Корелах начинается конкурс самобытных художников

Музей «Малые Корелы» объявляет о начале приёма работ участников первого этапа Открытого регионального конкурса современного народного искусства «Народ-художник» (2022-2024). Он проводится с целью сохранения, развития и популяризации традиционного культурного наследия Архангельской области.
В этом году к участию приглашаются мастера традиционных ремёсел, художники, дизайнеры, студенты профессиональных образовательных учреждений, специалисты сферы народной культуры, работающие в направлении «Текстиль». На конкурс принимаются предметы, выполненные в технике ткачества, вышивки, орнаментального вязания, лоскутного шитья; кукла, набойка, костюм.
Приём заявок и фотоматериалов осуществляется в электронном виде с 21 января по 23 сентября 2022 года. Далее, в октябре, произведения в номинациях: «Традиционные виды народных ремёсел», «Художественный предметный дизайн», «Графический дизайн» – оценит профессиональное жюри, в состав которого войдут сотрудники музея «Малые Корелы», искусствоведы, дизайнеры, заслуженные работники культуры и искусства. Награждение победителей состоится в середине декабря.
Напомним, что ранее конкурс «Народ-художник» проводился музеем «Малые Корелы» с 2018 по 2020 годы по направлениям «Текстиль», «Дерево», «Керамика, тесто». За это время в нём приняли участие около 200 мастеров из городов и районов Архангельской области, Санкт-Петербурга и Республики Карелия. В этот раз конкурс также пройдёт в три этапа: в 2023 году – по направлению «Керамика, тесто», а в 2024 году – по направлению «Дерево, кость».