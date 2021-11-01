В Архангельске открылась выставка православного журнала "Фома"

Фотовыставка «Верующие», посвященная выходу 200-го номера журнала «Фома», открылась в научной библиотеке Северного Арктического федерального университета им. М.В. Ломоносова 24 декабря.
Протоиерей Алексий Денисов, приветствуя участников события, напомнил, что «Фома» — это православный журнал для сомневающихся, думающих людей, не готовых всё принимать бездумно.
«Настоящее церковное православное вероучение рассчитано на думающих людей, — сказал протоиерей Алексий. — Конечно, некоторые считают, что в Церкви вопросы задавать не надо, нужно просто верить, но это — не представление святых отцов, не учение Церкви. Когда встречаюсь с людьми, делающими первые шаги в Церкви, я им говорю, что вопросы возникать должны, и надо искать на них ответы. У думающего человека вопросы будут возникать неминуемо. Без размышлений невозможно развиваться и двигаться вверх и вперед, а мы сотворены Богом, чтобы бесконечно развиваться и совершенствоваться. Журнал "Фома" как раз старается помочь — не дать ответы, а помочь в размышлениях».
В проекте представлены фотографии и истории христиан: кто-то из них стал героем обложки журнала, кому-то был посвящен большой материал в «Фоме». Главное же, что их объединяет, — они наши современники, и все их истории, по сути, об одном: верить — это и значит жить.
«До сих пор распространено представление о том, что верующие люди — это бабушки и дедушки, которые ни в чем другом не преуспели, им ничего не остается, только ходить в церковь. Это мнение ошибочное, и выставка как раз отвечает на вопрос, кто верующие, — обратился протоиерей Алексий Денисов к аудитории. — Увидев, что церковные взгляды разделяет человек, которого мы уважаем, чье мнение для нас важно, мы можем задуматься и, возможно, пересмотреть свое отношение к христианской вере».
Журнал «Фома» основан в 1996 году и прошел путь от черно-белого альманаха до ежемесячного культурно-просветительского издания. Основная миссия — рассказ о православной вере и Церкви в жизни современного человека и общества. Журнал стремится обращаться лично к каждому читателю и быть интересным разным людям независимо от их религиозных, политических и иных взглядов.
Посетить выставку в научной библиотеке Северного Арктического федерального университета им. М.В. Ломоносова может любой желающий.
Отметим, что после презентации выставки молодые люди и девушки поучаствовали в играх. В одной из них — под названием «Ять» — нужно было угадывать значения фразеологизмов, необычных выражений русского языка, а также отдельных слов, которые мы привыкли употреблять, не задумываясь об их значении. Вторая — «Игра в классику. Путешествие по русской литературе XIX века» — предполагала использование 120 карточек с вопросами по произведениям русской литературы XIX века.
(по материалам Архангельской епархии)