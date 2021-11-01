Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

В Архангельске открылась выставка православного журнала "Фома"

Фотовыставка «Верующие», посвященная выходу 200-го номера журнала «Фома», открылась в научной библиотеке Северного Арктического федерального университета им. М.В. Ломоносова 24 декабря.

Протоиерей Алексий Денисов, приветствуя участников события, напомнил, что «Фома» — это православный журнал для сомневающихся, думающих людей, не готовых всё принимать бездумно.

«Настоящее церковное православное вероучение рассчитано на думающих людей, — сказал протоиерей Алексий. — Конечно, некоторые считают, что в Церкви вопросы задавать не надо, нужно просто верить, но это — не представление святых отцов, не учение Церкви. Когда встречаюсь с людьми, делающими первые шаги в Церкви, я им говорю, что вопросы возникать должны, и надо искать на них ответы. У думающего человека вопросы будут возникать неминуемо. Без размышлений невозможно развиваться и двигаться вверх и вперед, а мы сотворены Богом, чтобы бесконечно развиваться и совершенствоваться. Журнал "Фома" как раз старается помочь — не дать ответы, а помочь в размышлениях».

В проекте представлены фотографии и истории христиан: кто-то из них стал героем обложки журнала, кому-то был посвящен большой материал в «Фоме». Главное же, что их объединяет, — они наши современники, и все их истории, по сути, об одном: верить — это и значит жить.

«До сих пор распространено представление о том, что верующие люди — это бабушки и дедушки, которые ни в чем другом не преуспели, им ничего не остается, только ходить в церковь. Это мнение ошибочное, и выставка как раз отвечает на вопрос, кто верующие, — обратился протоиерей Алексий Денисов к аудитории. — Увидев, что церковные взгляды разделяет человек, которого мы уважаем, чье мнение для нас важно, мы можем задуматься и, возможно, пересмотреть свое отношение к христианской вере».

Журнал «Фома» основан в 1996 году и прошел путь от черно-белого альманаха до ежемесячного культурно-просветительского издания. Основная миссия — рассказ о православной вере и Церкви в жизни современного человека и общества. Журнал стремится обращаться лично к каждому читателю и быть интересным разным людям независимо от их религиозных, политических и иных взглядов.

Посетить выставку в научной библиотеке Северного Арктического федерального университета им. М.В. Ломоносова может любой желающий.

Отметим, что после презентации выставки молодые люди и девушки поучаствовали в играх. В одной из них — под названием «Ять» — нужно было угадывать значения фразеологизмов, необычных выражений русского языка, а также отдельных слов, которые мы привыкли употреблять, не задумываясь об их значении. Вторая — «Игра в классику. Путешествие по русской литературе XIX века» — предполагала использование 120 карточек с вопросами по произведениям русской литературы XIX века.

(по материалам Архангельской епархии)

25 декабрь 09:28 | : Культура / Верую

Главные новости


Соло в соцсети (подражая Довлатову)
Бочка мёда с рюмкой дёгтя. Послевкусие от V Arctic Open

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы

Кулинарные путешествия


все статьи

Литературная гостиная

все материалы

Архивы

Декабрь 2021 (327)
Ноябрь 2021 (353)
Октябрь 2021 (354)
Сентябрь 2021 (365)
Август 2021 (366)
Июль 2021 (352)

Деньги


все материалы
«    Декабрь 2021    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031 
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Top.Mail.Ru
Сетевое издание "Информационное агентство "Руснорд"
Свидетельство СМИ: Эл № ФС77-81713 от 10.11.2021. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
Учредитель: Черток Л.Л. Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: rusnord@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20