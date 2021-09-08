Зарплаты вашей мечты в Северо-Западном федеральном округе

За первые дни декабря российские работодатели разместили почти 3 000 вакансий с доходом более 260 000 рублей. Аналитики hh.ru подготовили рейтинг предложений начала декабря с самыми высокими зарплатами для разных профобластей и с разными условиями работы, на которые могут откликнуться жители СЗФО.
- Руководитель по закупкам локальных товаров СТМ, до 200 000 руб. до вычета налогов, Санкт-Петербург, https://hh.ru/vacancy/50163529
- Старший помощник капитана, до 273 000 руб. до вычета налогов, Мурманск, https://hh.ru/vacancy/50147031
- Управляющий рестораном, до 200 000 руб. на руки, Калининград, https://hh.ru/vacancy/49768721
- Старший помощник капитана, до 300 000 руб. на руки, Архангельск, https://spb.hh.ru/vacancy/50251647
- Начальник юридической службы на производственное предприятие, до 300 000 руб. на руки, Сыктывкар, https://spb.hh.ru/vacancy/49769026
- Товаровед магазина Магнит, до 550 400 руб. до вычета налогов, Всеволожск, https://spb.hh.ru/vacancy/49286314
- Консультант в сфере технологий деревообработки (двери, мебель), от 300 000 руб. на руки, Великий Новгород, https://spb.hh.ru/vacancy/50245197
- Территориальный управляющий / Начальник отдела продаж, до 302 000 руб. до вычета налогов, Псков, https://spb.hh.ru/vacancy/49831260
- Разработчик Net, до 210 000 руб. на руки, Петрозаводск, https://spb.hh.ru/vacancy/46952768
Вакансии для работы в дистанционном формате, на которые могут откликнуться соискатели из любого региона СЗФО:
- Руководитель проектов / Project manager до 290 000 руб. до вычета налогов
- Главный технолог до 200 000 руб. до вычета налогов
- Руководитель группы подбора (Lead IT-рекутер) от 180 000 до 400 000 руб. на руки
- Директор по интернет-маркетингу и рекламе от 180 000 до 300 000 руб. на руки
- Программист Java от 180 000 до 220 000 руб. на руки
- Менеджер по продажам светодиодного освещения от 160 000 руб. на руки
- Product Manager, до 300 000 руб. на руки
- Copywriter / копирайтер от 2 000 EUR на руки
- Региональный представитель от 100 000 до 350 000 руб. на руки
- Руководитель продаж в регионе от 100 000 до 300 000 руб. на руки