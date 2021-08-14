Директор Кенозерского нацпарка удостоина премии Дмитрия Лихачева

28 ноября исполнилось 115 лет со дня рождения академика Дмитрия Сергеевича Лихачёва — филолога, искусствоведа, чей вклад в русскую культуру сложно переоценить.
В 2006 году — в год 100-летнего юбилея Дмитрия Сергеевича Международным благотворительным фондом имени Д. С. Лихачева и Правительством Санкт-Петербурга была учреждена Общественная премия. Она присуждается за подвижническую деятельность в сфере сохранения памятников истории и культуры, сохранения музейных и библиотечных коллекций, развитие краеведческого движения, популяризацию историко-культурного наследия России. За эти годы лауреатами Премии стали деятели культуры из России, США, Италии, Франции, Нидерландов, Китая, Японии. Премия включает Лихачёвскую медаль и памятный диплом.
В этом году Премия «За выдающийся вклад в сохранение историко-культурного наследия России» присуждалась в 12 раз. Среди лауреатов — директор Кенозерского национального парка Елена Шатковская. Торжественная церемония вручения Премии из-за пандемии перенесена на март 2022 года.
Елена Флегонтовна Шатковская 30 лет возглавляет Кенозерский национальный парк — выдающийся образец североевропейского культурного ландшафта, включённый в Список Биосферных Резерватов ЮНЕСКО и Предварительный список всемирного наследия ЮНЕСКО. С момента создания Парка его коллектив сохранял не только биологическое разнообразие, но и историко-культурное наследие во всем его многообразии, исходя из того, природное и культурное наследие является единым и неделимым. На этом пути Парк был первым в России.
Елена Шатковская: «Я, конечно, испытала немалое удивление, получив письмо от Директора Фонда имени Д. С. Лихачёва с поздравлением о присуждении мне этой высокой общественной награды. Никогда не оценивала свою работу с точки зрения заслуг, потому что за любым успехом всегда стоит команда. Трудно поставить в один ряд с Парком какую-либо бюджетную организацию по количеству и содержанию направлений деятельности. Без мощной поддержки самого лучшего в мире коллектива добиться признания того, что Кенозерье — сокровищница не только российского, но и мирового наследия, вряд ли получилось бы. А эффективная работа по изучению, сохранению, популяризации уникального природного и историко-культурного наследия возможна только в том случае, если есть коренное население. Поэтому наша главная опора — местные жители. Эта премия дорога еще тем, что мне посчастливилось быть знакомой с Дмитрием Сергеевичем Лихачёвым, для меня он — нравственный ориентир. Я думаю, что именно сейчас стране очень не хватает таких людей, которые никогда бы не согласились с оправданием сталинизма, реформами в образовании, которые бы противостояли мракобесию, нетерпимости, делению людей на „наших“ и „не наших“. Пусто без них.
Спасибо экспертам за высокую оценку работы нашего коллектива!».