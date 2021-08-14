В библиотеке Архангельска стартовала декада "Кино без барьеров"

Архангельская областная научная библиотека им. Н.А. Добролюбова в рамках Декады инвалидов (1–10 декабря) совместно с Союзом общественных объединений инвалидов Архангельской области подготовили программу мероприятий «Равные права – равные возможности».
2 декабря приглашаем посетить обзоры художественной литературы:
14:00 – «Милосердие начинается с тебя». Он познакомит с книгами, герои которых расскажут читателям о добре, сострадании и любви к ближнему.
16:00 – «Жизнь без барьеров» расскажет о людях с ограниченными возможностями здоровья. Все представленные книги объединяют герои, которые, несмотря на все трудности, проявляют невероятную силу духа в преодолении невзгод и находят свое место в жизни. Онлайн-обзор пройдет в группе «Абонемент Добролюбовки» в социальной сети «ВКонтакте».
4 и 5 декабря в 16:00 приглашаем в актовый зал библиотеки на показ фильмов Международного фестиваля «Кино без барьеров».
4 декабря – «Две дороги». В основе его сюжета – история создания музыкальной группы «Тап-тап», в которую входят участники с тяжелой формой инвалидности.
5 декабря – девять короткометражных фильмов из семи стран мира. Их герои доказывают, что люди с ограниченными возможностями не ограничены в получении и проявлении любви, дружбы, добра и человеческого тепла.
8 декабря в 15:00 состоится обзор полезных интернет-ресурсов, предназначенных для людей с ограниченными возможностями по зрению и слуху.
В период Декады инвалидов приглашаем в отдел городского абонемента ознакомиться с книжной выставкой «Жизнь без барьеров». На экспозиции будет демонстрироваться художественная литература, представленная в обзорах, а также книги по защите прав граждан с ограниченными возможностями здоровья, адаптации их в образовательных учреждениях и издания, призванные помочь в поиске работы.
На офлайн-мероприятия требуется регистрация по телефону 21-58-67 или по e-mail abonement@aonb.ru.
Контактная информация – Отдел городского абонемента, 21-58-67