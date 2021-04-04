За 5 минут до заслуженной. Ушла из жизни ведущая актриса Драмтеатра им. Ломоносова

О кончине Татьяны Боченковой (Моревой) сообщил директор театра Сергей Самодов. Несчастье случилось вчера, 3 сентября.
- Несколько дней назад, 1 сентября, исполнилось 27 лет с того дня, как она появилась в театре после окончания Архангельского колледжа культуры и искусства. Начинала ярко и эмоционально, сыграв в первые же годы разноплановые роли в спектаклях: «Блаженный остров» (Устинька), «Озерные Розы» (Чечилия), «Восемь любящих женщин» (Сюзон), «Ай лав ю! (Лиза). Участвуя в 1-м областном фестивале театральной творческой молодежи, была отмечена дипломом в номинации «За удачное расширение актерского диапазона».
Выпускница Ярославского театрального института, она была очень активно занята в репертуаре, сыграла более 70 ролей. Запомнилась и запомнится в ролях классического и современного репертуара: Шарлотты («Вишневый сад»), фру Линне («Кукольный дом»), Людмилы («Поздняя любовь»), Доримены («Мещанин во дворянстве»), Улиты («Лес»), принцессы Турандот, Анисьи («Пелагея и Алька»), Лошади Сестрички («Очень простая история»), Цейтл («Поминальная молитва»), Катрин («Искусство»), Марселины («Женитьба Фигаро»), Анны Андреевны («Ревизор»).
Более 10 лет выходила она на сцену в своей коронной роли – Прони Прокоповны в комедии «За двумя зайцами». Это была феерия, праздник, каждое ее появление, каждая реплика принимались зрительным залом и смехом, и аплодисментами, а в финале у многих навертывались слезы…
Заменить ее невозможно! Память о Татьяне Михайловне Боченковой (Моревой) навсегда останется не только в истории Архангельского театра, но и в истории культуры нашего региона.
Как выяснилось, руководство театра готовило документы на присвоение Татьяне Михайловне звания заслуженной артистки РФ. Но…
О дате прощания будет сообщено позднее. Таких людей в последний путь провожают аплодисментами…