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Новое в туризме. Кенозерье открывает тур для начинающих художников

Кенозерский национальный парк впервые проведёт тур для начинающих художников и тех, кто хочет научиться основам живописи с нуля. Участники будут создавать зарисовки в графике, работать с акрилом и акварелью.

Параллельно туристы посетят основные достопримечательности Кенозерья: Никольскую часовню в деревне Вершинино, Почезерский храмовый комплекс, мастеровое подворье и старинную часовню в посёлке Усть-Поча, деревни Глазово и Рыжково, музей эпического наследия «В Начале было Слово».

Добраться до места участники тура смогут как на своём автомобиле, так и на автобусе национального парка, который отправится прямо из Архангельска.

Даты проведения: 27 — 29 августа.

Стоимость: 12 000 рублей (без учёта трансфера).

03 август 13:36 | : Культура

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