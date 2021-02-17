Новое в туризме. Кенозерье открывает тур для начинающих художников

Кенозерский национальный парк впервые проведёт тур для начинающих художников и тех, кто хочет научиться основам живописи с нуля. Участники будут создавать зарисовки в графике, работать с акрилом и акварелью.
Параллельно туристы посетят основные достопримечательности Кенозерья: Никольскую часовню в деревне Вершинино, Почезерский храмовый комплекс, мастеровое подворье и старинную часовню в посёлке Усть-Поча, деревни Глазово и Рыжково, музей эпического наследия «В Начале было Слово».
Добраться до места участники тура смогут как на своём автомобиле, так и на автобусе национального парка, который отправится прямо из Архангельска.
Даты проведения: 27 — 29 августа.
Стоимость: 12 000 рублей (без учёта трансфера).