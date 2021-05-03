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Архангельское отделение УФСИН продолжает украшать себя зверскими арт-объектами

Возле здания УФСИН России по Архангельской области появился новый арт-объект - декоративный гренландский тюлень.

Фигура выполнена осужденными исправительной колонии №1 (п. Пирсы, г. Архангельск). Ее установили напротив административного здания около корабля, который также был сделан отбывающими наказание в данном исправительном учреждении.  Длина арт-объекта составляет порядка двух метров, весит тюлень более 150 килограммов. Трудились над ним двое осужденных на протяжении месяца. Сначала они изготовили саму деревянную фигуру, затем ее покрыли грунтовкой, после чего нанесли краску и лак.

Отметим, что около здания УФСИН установлено несколько арт-объектов, изготовленных на производстве исправительных учреждений региона. Привлекает внимание горожан и "травяной" медведь, выполненный мастерами ИК-12.

17 июнь 09:32 | : Культура

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